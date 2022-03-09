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AGAD'dan Başkan Kılınç'a ziyaret

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

09 Mart 2022 Çarşamba 16:04
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AGAD'dan Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.
Oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan AGAD Başkanı Aslan, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında kısa bir bilgi verdi. Başkan Kılınç şunları dile getirdi: "Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Halkımızla iletişimimizi sağlayan basın oldukça önemli bir görev icra etmektedir. Gayretli çalışmalarından dolayı tüm basın mensubu arkadaşlarıma cemiyet başkanımız nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah el birliğiyle Adıyaman'ımızı daha ilerilere götüreceğiz."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 09.03.2022 18:18
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