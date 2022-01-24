AGAD Başkanı Aslan, Uğur Mumcu’yu andı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı, İbrahim Aslan, 24 Ocak 1993 yılında düzenlenen bombalı saldırı sonucu haince katledilen gazeteci Uğur Mumcu’yu, 29. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AGAD Başkanı Aslan Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncüsü Uğur Mumcu 29 yıl önce bombalı suikast sonucu hayata veda ettiğini kaydederek, "Hem gazeteci hem de araştırmacı yazar kimliği ile Türk toplumunda büyük bir saygınlığa sahip olan gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun uğradığı menfur saldırıda hayatını yitirerek sevenlerini ve meslektaşlarını derinden üzülmesine sebep olurken katledilişi Türkiye basın tarihine kara bir leke olarak iz bırakmıştır. Uğur Mumcu, bu ülkenin yetişen çok değerli bir gazeteciydi.

Katledilişinin ardından geçen bunca zamana rağmen sevgili meslektaşımızın yeri doldurulamadı ve asla da doldurulamayacak. Bu duygularla, araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi, Uğur Mumcu’yu ölümünün 29. yıldönümünde rahmet, şükran ve hasretle anıyorum. " dedi.

Kaynak: PHA