ADYÜ'de 'Sıfırdan Zirveye Başarı Hikayeleri' adlı program düzenlendi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu ve ADYÜ Genç Kariyer Topluluğunun katkılarıyla Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Yolcu’nun yaptığı program, geniş bir katılıma sahne oldu.

Program, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Oruç’un konuşmaları ile devam etti.

Rektör Turgut, “Allah verirse verir, kartopu gider, büyür gider. Onun var benim neden yok?’ demeye gerek yok. Önce fiili dua yani çalışmak, ardından da kavli dua etmek lazım. Emekler boşa gitmez. Sıfırın haricinde eksilerden nasıl zirveye gelindiğini bugün konuklarımızdan dinleyeceğiz. Umarım siz değerli evlatlarımın kariyer yolculuklarında faydalı bir etkinlik olur.” dedi.

Başkan Vekili Ramazan Oruç ise, programa katılan iş adamlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Protokol konuşmaların ardından iş adamları Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, Arsemia Helva Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Dost ve Tek Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kösemen tarafından kariyer yolculuklarına ilişkin bilgiler verildi.

Program sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edili.