Adıyamanlı Kadınlar 8 Mart’ta Dedeman’ın Matinesinde Buluşuyor

Park Dedeman Adıyaman, dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart’ta kadınlara gönüllerince eğlenebilecekleri nostaljik bir program sunuyor. Otel, “Kadınlar Matinesi” konseptiyle hazırladığı etkinlik ile kadınlara, dansın, müziğin ve lezzetli yemeklerin tadını çıkaracakları benzersiz bir eğlence vaat ediyor.

Menüde “gün tabağı” klasiği

8 Mart günü, 20.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte kadın buluşmalarının klasiği olan “gün tabağı” menüsü sunulacak. Başlangıçta Rus salatası, zeytinyağlı biber dolma, patates salatası, içli köfte, sigara böreği ve serpme çiğ köfte yer alırken, ana yemek olarak mevsim salata eşliğinde tereyağlı pirinç pilavı, pide üstü kara kavurma, elma dilimi patates ve közde domates-biber, tatlı olarak ise trileçe ikram edilecek.

Dans ve sahne performanslarıyla eğlence dorukta

Park Dedeman Adıyaman’ın en iyiyi ve güzeli hak eden kadınlar için hazırladığı programda kadınlar, Lena Korkmaz ve ekibinin keyifli sahnesi ve DJ performansıyla hep birlikte gönüllerince eğlenecekler.

Kadınların çocuksuz katılım sağlayacağı etkinliğe dair rezervasyon 0539 853 22 79 numaralı telefondan yapılabiliyor. Park Dedeman Adıyaman Kadınlar Matinesi katılım bedeli 150 TL.