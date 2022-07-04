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Adıyaman’ın LGS şampiyonları ödüllendirildi

Adıyaman'da Liselere Geçiş Sınavında (LGS)’de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincileri olan Türkiye Petrolleri Ortaokulu Öğrencisi Aysima Zeynep Taştan ve Besni Özel Simya Ortaokulu Öğrencisi Kadriye Beyza Temurayak Vali Mahmut Çuhadar tarafından ödüllendirildi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:02
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Adıyaman’ın LGS şampiyonları ödüllendirildi

LGS sınavında sorularının tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincileri olan Aysima Zeynep Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak Adıyaman’ın gururu oldu. 
Vali Mahmut Çuhadar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’de bütün soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alan Türkiye birincileri Türkiye Petrolleri Ortaokulu Öğrencisi Aysima Zeynep Taştan ve Besni Özel Simya Ortaokulu Öğrencisi Kadriye Beyza Temurayak’ı Valilik makamında ağırlayarak tebrik etti. 
Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Fırat, Okul Müdürleri ve öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.
Liseye Geçiş Sınavında Türkiye birincileri olan Adıyamanlı öğrenciler Türkiye Petrolleri Ortaokulu Öğrencisi Aysima Zeynep Taştan ve Besni Özel Simya Ortaokulu Öğrencisi Kadriye Beyza Temurayak’ı tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, "Öğrencilerimiz LGS’de elde ettikleri birincilikle hepimizi gururlandırdılar. Verilen emekler böyle güzel neticeler getirince çok mutlu oluyoruz. Sevgili öğrencilerimizin bu başarısı aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye’nin başarısıdır. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarını sürdüreceklerine inanıyor, sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarı Adıyaman’ımız için kıvanç verici bir başarı. Öğrencilerimizin başarılarının artarak devamını, idealleri doğrultusunda gelecekte güzel bir meslek sahibi olmalarını temenni ediyorum”dedi. 
Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra Liselere Giriş Sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Türkiye Petrolleri Ortaokulu Öğrencisi Aysima Zeynep Taştan ve Besni Özel Simya Ortaokulu Öğrencisi Kadriye Beyza Temurayak’ı tabletle ödüllendirdi.

Kaynak: PHA
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