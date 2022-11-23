Adıyaman'da zabıtadan kantin denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sağlığını doğrudan etkileyen gıda sektörüne yönelik denetimleri artarak devam ediyor.

Özellikle küçük çocukların sağlığını doğrudan etkileyen kantinlere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde ürünler kadar, çalışanların ve işyerlerinin temizliğini de inceleyerek, şartlara uymayan kantinlere eksikliklerini gidermesi için uyarıları da bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimler sonunda eksikliklerini gidermeyen kantinlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını da sözlerine ekleyerek, tek gayelerinin öğrencilerin daha sağlıklı gıda tüketmesi olduğunu belirtti.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci velileri ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.