Adıyaman’da yoğun kar yağışı maddi hasara neden oldu

İki gündür aralıksız olarak devam eden kar vatandaşlar tarafından kentin çeşitli bölgelerinde kutlanırken bazı işyerlerinin ise çatısı çökmesiyle maddi hasarlar meydana geldi.

Adıyaman kent merkezinde bazı iş yerlerine ait çatıların çökmesi kar nedeniyle yürüme zorluğu çekilen yolların daha da zorlu hale gelmesine neden oldu. Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde kimi iş yerlerinin önündeki çatıların çökmesi sonucu çatı altında bulunan araçlarda maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Bazı ağaçlarda ise dalların kar nedeniyle oluşan ağırlığa dayanamaması sonucu kırıldığı görüldü. Sokaklarda kalan araçlar kar altında kalırken öte yandan yetkililer soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.