Adıyaman'da 'Yazımda Kardeşlik Var' buluşması

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gençlere yönelik organize edilen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında Adıyaman gençlik yaz kampı gerçekleştirildi.

Besni ilçe Müftülüğü Ahmet Saçlı Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonu ile Besni Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘’Yazımda Kardeşlik Var’’ projesi kapsamında gençler Besni Su Gözü Mesire alanında bir araya geldi.

Su Gözü Mesire alanında yapılan Kamp, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kampın açılışında konuşan Adıyaman Diyanet Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı, "Öğrencilerimiz de biz de kampımıza çok heyecanlı bir şekilde geldik. Amacımız, bu kamp sayesinde onlarla sıcak ve uzun sürecek bir dostluk ve kardeşlik bağı kurmak. Kampımızda sosyal ve sportif etkinliklerimiz, sıcak muhabbetler, eğlenceli zamanlar, yöresel oyunlar ve etkinlikler yaparak dolu dolu bir gün geçirdik"dedi.

Besni Ahmet Saçlı Diyanet Gençlik Koordinatörü Ali Gül ise yaptığı açıklamada; "Kampımıza yoğun ilgi gösterip yavrularını bizlere emanet eden tüm velilerimize, bu projeyi gerçekleştirmemiz için önümüzü açan Başkanlığımıza, İl Müftümüz Mehmet Taştan ve bize Besni Belediyesinin bütün imkânlarını sunan Başta Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre’ye ve çalışanlarına, Kampı ziyaret ederek bizleri yalnız bırakmayan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Emniyet Müdürü İlyas Yarımağa ve ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara’ya, bize her hususta destek olan Türkiye Diyanet Vakfımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Gül Kampa Adıyaman il merkezinden 150, Besni ilçesinden 50 öğrenci ile toplam 200 öğrencinin katıldığını söyledi.