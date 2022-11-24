Adıyaman'da TOKİ konutlarının kura çekim heyecanı - Videolu Haber

Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kur çekimine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanvekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, TOKİ yetkilileri ve konut için bekleyen vatandaşlar kura çekim törenine katıldı.

"Kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun"

TOKİ ile bu piyasaya girilmesi konut fiyatlarını dengeleyici bir rol oynadığını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sosyal devlet ilkesi olmanın bütün gereklerini her alanda yerine getirdiği gibi sosyal konutta cumhuriyet tarihimizde 250 bin konut 81 ilimizde bugün kuralarımız çekilecek, birkaç yıl içerisinde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bu güzel projeden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimi sunuyorum. Her zaman ne diyoruz, insanı yaşat ki devlet yaşasın insanlarımızı yaşayacağız hem de iyi koşullarda yaşatacağız. Artık TOKİ idaremizin yapmış olduğu evler parmak ısırtan güzellikteki evler aynı zamanda 250 bin konutun projesi konut piyasasını da dengeleyici önlemli bir özelliğe sahip konut fiyatlarının ciddi artış olduğu bir dönemde devlet olarak TOKİ ile bu piyasaya girilmesi konut fiyatlarını dengeleyici bir rol oynamaktadır. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise şunları söyledi:

"Çok önemli bir proje ilk evim ilk işim projesi hakikaten Türkiye'nin tarihi projelerinden birisi insanlarımızı nasıl ev sahibi yaparız, bütün projelerimizin temelinde insanlarımız var. Adıyaman'da bu bağlamada kura çekimleri yapılıyor. Tabi bu proje ilk açıklandığında Adıyaman'da sayılar daha düşüktü özellikle Adıyaman merkez, Kahta ve Samsat ilk etapta yok gibiydi fakat görüşmelerimiz neticesinde hamdolsun buralara yeni konutlar ilave edildi. Kuramızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum"

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