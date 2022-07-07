Adıyaman’da tek yaşayan yaşlı adamın evi bayram öncesi temizlendi - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi oluşturulan temizlik timiyle, imkânı olmayan, engelli ve kimsesizlerin evlerini temizlemeye başladı. Bahçecik Mahallesi’nde yalnız yaşayan diyabet hastası Şerif Bilgin’in evi de uygulama kapsamında ekipler tarafından temizlendi. Temizlik çalışmalarına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bilgin'in ihtiyaçlarını karşılayarak evinin bayram temizliğini yaptırdıklarını belirterek, "Ekiplerimiz burada gerekli temizliği yapıyor. Bundan sonra da hem temel sorunlarını çözme noktasında hem de ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

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