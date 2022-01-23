Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı - Videolu Haber

Kentte sabah erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle karda yemek bulamayan sokak hayvanları için saha çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Veteriner Hekim Yusuf Işık, öncülüğünde yem bırakma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri daha önce belirledikleri kentin farklı bölgelerinde sokak hayvanları için yem bırakıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yemek bırakılarak, periyodik olarak kontrolü sağlanıyor.

Şehirde sokak hayvanları için yiyecek çalışmasına devam ettiklerini belirten Veteriner Hekim Yusuf Işık,"Şehrimizdeki sokak hayvanlarının kar ve soğuktan daha az etkilenmesi için besleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler de evleriniz önüne 'Bir Kap Mama' bırakarak onların hayata tutunmalarına yardımcı olabilirsiniz."dedi.

Vatandaşları sokak hayvanları yönünde duyarlı olmaya davet eden Işık, kapı önüne vatandaşlarımız yemek bırakmaları yönünde öneride bulundu.

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