Adıyaman'da Siyer Yarışmasında büyük heyecan - Videolu Haber

Adıyaman'da "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla düzenlenen 1001 ödüllü Siyer Yarışmasına katılan öğrenciler yarışma için hazırlanan kitabı defalarca okuduklarını ifade ettiler.

4 ayrı kategoride yarışan katılımcılar Türkiye geneli yapılan yarışmanın sonucunun ne olursa olsun sınava giren her kesin kazandığını ve kimsenin kaybetmediğini dile getirdi.

Yarışmaya katılan öğrenci ve yetişkinleri heyecan sardı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen Siyer Yarışmasına Adıyaman'dan katılım sağlayan öğrenciler kendileri için en büyük hediyenin Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek olduğunu belirtti.

Peygamber Sevdalıları Vakfının 11'incisini düzenlediği "Siyer Yarışmasına" katılan öğrenciler, kendileri için önemli olanın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (Aleyhissaletu vessellem) hayatını öğrenmek olduğunu söylediler.

Adıyaman'da "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla düzenlenen 1001 ödüllü Siyer Yarışmasına katılan öğrenciler

"Okuması için kitabı arkadaşıma verdim"

Sınava ilk defa girdiğini belirten Elif Naz Arslan, "Kitabı bir defa okudum. Arkadaşım kitabı almaya yetişemediğinden okuması için kitabı arkadaşıma verdim. Okuduğum kitaptan Peygamberimizin hayatını ve nasıl yaşadığını öğrendim. Ben okuduklarımı yaşayacağım." dedi.

Fatma İlik, "Kitabı 6 kez okudum. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek ve hayatımıza uygulamak için geldik buraya. Bizim için en büyük ödül Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmektir." ifadelerini kullandı.

Kitabı defalarca okuduğunu belirten öğrencilerden Zehra, "Kitabı üç defa okudum. Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu vesselemin) hayatını öğrenmek için buradayız. Bizim için en Büyük ödül Muhammed (Aleyhissalatu vesselemin) hayatını öğrenmektir. şeklinde konuştu.

Kitabı üç defa okuduğunu dile getiren Medine Esra Aslan, "Kitabı üç defa okudum. Peygamberimizin hayatını öğrenmek için buradayız, ödül değil Peygamberimizin hayatı daha önemlidir." dedi.

Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen yarışmaya binlerce insan başvuru yaparak katılım sağladı. Salgın nedeniyle 2021 yılında yüz yüze yapılamayan yarışmaya katılan öğrenci ve yetişkinleri ayrı bir heyecan sardı.

Siyer Yarışmasına katılan öğrenciler soruları değerlendirdi

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen Siyer Yarışmasına Adıyaman'dan katılım sağlayan öğrenciler birinci ve ikinci kategorideki öğrenciler soruları değerlendirdi.

Peygamber Sevdalıları Vakfının 11'incisini düzenlediği "Siyer Yarışmasına" katılan öğrenciler, kendileri için önemli olanın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (Aleyhissaletu vessellem) hayatını öğrenmek olduğunu belirtti.

Adıyaman'da "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla düzenlenen ödüllü Siyer Yarışmasına katılan öğrencilerden kimisi soruları zor bulunurken kimisi kolay olduğunu ifade etti.

Sınava ilik defa girdiğini dile getiren Hatice Ravza Tunç, "Yarışmaya hem kendimi geliştirmek hem de dinimi öğrenmek için girdim. Kitabı iki defa okudum. Peygamber Efendimizin hayatını bildiğim için çok zorlanmadım. Sorular kolaydı." dedi.

Seliz Eray Yılmaz soruların zor olduğunu söyleyerek, "Kitabı üç defa okudum. Peygamber Efendimizin hayatını okumak ve yaşamak için yarışmaya katıldım. Sorular zordu." ifadelerini kullandı.

Alara Avcı yarışma kitabını iyice okuduğu için zor olan soruları da cevapladığını belirterek, "Hem Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek için hem de hediye kazanmak için yarışmaya girdim. İlk defa bu yarışmaya katıldım. Sorular zordu ama çalıştığım için soruları cevapladım." şeklinde konuştu.

Zeynep Ravza Yener, "Kitabı iki kez okudum. Peygamberimizin hayatını öğrenmek için yarışmaya katıldım. Sorular güzeldi ama bazı sorular zordu." dedi.

İmam hatip ortaokulu okuduğu için yarışmaya girmesi gerektiğini düşündüğü dile getiren, Berfin Atalay, "Kitabı beş defa okudum. Soruların bazıları kolay, bazıları zordu. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek için yarıştık. İmam hatipli olduğumuz için sınava girme ihtiyacı hissettik." İfadelerini kullandı.

Melek Uğur, "Kitabı üç kere okudum. Amacımız Peygamberin hayatını okumak ve öğrenmek, ödül almak için buraya gelmedik." şeklinde konuştu."

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