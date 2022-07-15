Adıyaman’da şehitler için karanfil bırakılarak dua edildi

Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 6'ıncı yılında Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitlik ziyaret edildi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinliklerinin altıncı yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Yakup Taş, Fatih Toprak, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri şehitliği ziyaret etti. Ziyarette şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyarette Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dualar edildi.

Protokol üyeleri daha sonra 15 Temmuz 2016‘daki Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sırasında yaralanan 15 Temmuz Gazilerinden Ömer Ünlü, Durmuş Çelikbilek ve Yıldırım Çiftçi’yi evinde ziyaret etti.