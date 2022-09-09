Adıyaman’da Pakistan’a hijyen malzemesi gönderildi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasına Adıyaman Üniversitesi de duyarsız kalmadı.

Adıyaman Valiliği koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında, Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ADYÜMLAB) üretilen hijyen malzemeleri, AFAD İl Müdürlüğü aracılığı ile Pakistan’a dualarla gönderildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Dost ve kardeş ülke Pakistan’da yakın zamanda çok ciddi bir sel afeti meydana geldi. 1300’ün üzerinde Pakistanlı kardeşimiz maalesef hayatını kaybetti. Ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Üniversite olarak yaşanan bu üzücü duruma karşı destek vermemiz gerektiği düşüncesiyle dost ve kardeş ülke Pakistan için, Üniversitemiz laboratuvarlarında üretilen hijyen malzemelerini kendilerine göndererek kampanyaya destek verdik. Yardımsever Türk milleti her zaman olduğu gibi bu konuda da elinden gelen desteği verecektir. Bu önemli kampanyaya öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.