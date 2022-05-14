Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polis memuru Turan Ersayin, bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü esnada dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ersayin'ın cenazesi sabah saatlerinde Adıyaman Havaalanına getirildi. Türk Bayrağına sarılı tabutunu tören mangası tarafından cenaze aracı ile Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesine getirildi.

Zübeyde ve Mehmet Ersayin'in 2 kız, 3 erkek çocuğunun en küçüğü olan Turan Ersayin'in cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, yakınları ile TSK temsilcileri katıldı.

Ulu Cami'nde İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından nöbet arkadaşlarının omuzlarında Şambayat Belde mezarlığında toprağa verildi.

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