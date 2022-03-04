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Adıyaman'da okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' - Videolu Haber

İçişleri Bakanlığı talimatıyla Türkiye genelinde 1 ve 7 Mart arasında 81 ilde aynı anda başlatılan tatbikatta Türkiye Petrolleri Ortaokulu’nda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi.

04 Mart 2022 Cuma 14:52
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Adıyaman'da okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' - Videolu Haber

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' 1-7 Mart tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak başladı.
Adıyaman'da da Türkiye Petrolleri Ortaokulu’nda başlatılan tatbikata Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan, Milli Eğitim Müdürü, Ramazan Aşcı, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde sağlık görevlileri, UMKE, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Senaryo gereği deprem alarmı verilmesinin ardından öğrencilerin tahliyeleri yapıldı. Toplanma alanına gelen öğrencilerin yoklaması alındı.
Deprem tatbikatı sonrası açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Bugün deprem ve tahliye olayını gerçekleştirdik. Şuanda bütün Türkiye'de olduğunu gibi Adıyaman’da 796 okulda 162 bin öğrencimizle deprem ve tahliye tatbikatını gerçekleştirilmiş bulunmaktayız. İç İşleri Bakanlığımız geçen yılı deprem afet yılı olarak ilan etmişti. Bu yılı afet tatbikat yılı olarak ilan etti. Geçen yıl 56 milyon vatandaşlarımıza yurt genelinde eğitim verildi. Bu yılda bunun tatbikatları gerçekleştirilecek 796 okulda 162 bin öğrencimize ve 11 bin öğretmenimizle tatbikatımızı gerçekleştirdik. Deprem ülkemizin gerçeği, diğer afetlere her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Bu hazırlıklar deprem anında veya afet anında ne yapılması gerektiğini insanlarımıza, öğrencilerimize, vatandaşlarımıza öğreterek olur. İç İşleri Bakanlığımızın güzel uygulaması var. Affet acil mobil uygulaması geliştirildi. Afet anında telefonunuza yüklediğiniz bu uygulama ile 112 acil merkezine bağlanabiliyorsunuz yine bu uygulamada mesajda atabiliyorsunuz. Tatbikatlarımız ve eğitimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Allah ülkemizi milletimizi bu tür afetlerden korusun"dedi.

 

Kaynak: PHA
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