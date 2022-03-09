Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi

Özellikle son günlerde yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine denetimlerini sıklaştıran ekipler, Adıyaman’daki yerel ve zincir marketlerinde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirdikleri, denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki ve depolarındaki yağ ürünlerinin fiyatını, stok durumunu ve faturalarını inceledi. Denetimlerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi durumları kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak denetimlerin aralıksız süreceğini ve söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağını ifade ettiler.

Kaynak: PHA