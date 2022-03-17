Adıyaman'da marketlerde 'Stokçuluk' denetimi yapıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas'ın da katıldığı denetimlerde ekipler kentte işletmelerin reyon ve depo kısımları incelendi. Haksız fiyat uygulaması ve stok yapan işletmeler takibe alındı. Şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı.

Özellikle marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını kontrol eden ekipler, yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi. İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stokçuluk ve fahiş fiyat artışı gibi konulardaki denetimler, denetim ekiplerimiz tarafından kent genelinde aralıksız olarak devam etmektedir. Faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırıyor. Ekiplerimiz sürekli sahada olacaktır. Stokçuluk ve fahiş fiyat artışına kesinlikle izin vermeyeceğiz."dedi.