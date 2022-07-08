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Adıyaman'da küresel ısınma etkisini gösterdi - Videolu Haber

Adıyaman'da, hava sıcaklığının artmasıyla küresel ısınma etkisini gösterirken, vatandaşlar ise park ve bahçelere akın etti.

08 Temmuz 2022 Cuma 09:30
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Adıyaman'da küresel ısınma etkisini gösterdi - Videolu Haber

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar sıcaklardan bunalınca zamanlarını serinleyerek geçiriyor.
Cadde ve sokakların sıcaklar nedeniyle boşaldığı kent merkezinde, bazı vatandaşlar çareyi serin yerlerde, ağaç altında uyumakta buldu. Kentte hava sıcaklığının 38 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar ağaç ve gölgelik alanları tercih ederken küresel ısınmanın neden olduğu sıcaklık ilerleyen günlerde artacağı öğrenildi. Kış ayları gittikçe daha soğuk geçmeye başlarken araştırmalara göre ise yaz aylarında ise sıcaklıkların daha artacağı belirtildi.
Kentte cadde ve sokaklar boşalırken dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise park ve bahçeleri tercih ediyor.
Uzmanlar ise sıcak havalarda sıvı kaybıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığına dikkat çekerek, kronik rahatsızlığı olanlara 10.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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