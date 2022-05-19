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Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor

Adıyaman Belediyesi, kötü koku ve hastalık tehdidine sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için şehir merkezindeki çöp kovaları ve diğer atık kovalarını rutin olarak temizliyor.

19 Mayıs 2022 Perşembe 15:21
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Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor

Şehir genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olacak etkenleri ortadan kaldıran Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bunun için çöp konteynırları, çop kovaları ve diğer atık kovalarında da rutin bakım yapıyor. Özel ilaçlama yöntemiyle temizlenen kovaları dezenfekte eden ekipler, bu şekilde il merkezinde olası zararlı böcek ve bakterilerin önüne de geçiyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, düzenli olarak çöp konteynerleri ve diğer atık kovalarında dezenfekte işlemi uyguladıklarını dile getirerek, bu şekilde hem pis kokuların giderildiğini, hem haşerelerle mücadele edildiğini ve hem de hastalık tehdidini minimuma indirdiklerini belirtti.
Yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise temiz bir şehirde yaşamalarına olanak sağlayan Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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