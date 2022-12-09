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Adıyaman’da kış tedbirleri ele alındı

Adıyaman'da, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında düzenlenen toplantıda kış tedbirleri ele alındı.

09 Aralık 2022 Cuma 17:25
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Adıyaman’da kış tedbirleri ele alındı

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Adıyaman il genelinde oluşabilecek sis, yağmur, kar, tipi, fırtına, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları dolayısıyla meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve il sınırları içerisinde karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar ile alınacak tedbirler ve kurumlar arası iş birliği gibi konuların görüşüldüğü "Kış Tedbirleri Toplantısı" Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı. 
Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkan Vekili Abdülhamit Ünsal, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, bazı kurum amirleri ve diğer yetkililer katıldı.  
Toplantıda, kış mevsimi dolayısıyla vatandaşların can ve mal güvenliği ile genel hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması için alınması gereken tedbirler ile bu gibi olumsuz koşullarda alınacak trafik tedbirleri ve karayolu trafiği eylem planı çerçevesinde yapılacak faaliyetler görüşülerek kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular masaya yatırıldı.
Gerçekleşen toplantıda, Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, kış tedbirleri hazırlık çalışmalarını ve yapılacak diğer çalışmaları içeren “Kış Tedbirleri Bilgilendirme” sunumunu yaptı.
Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Geçtiğimiz yıl meydana gelen yoğun kar yağışını göz önüne alarak, ulaşım başta olmak üzere yoğun kar yağışından etkilenebilecek yollarımızın, yerleşim yerlerimizin ve benzeri alanların belirlenmesini, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirmesini yapacağız. Dolayısıyla kış aylarında yaşanabilecek acil durumlarda kurumlarımız arasında yapacağımız iş birliği ve koordinasyon hayati önem taşımaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.
Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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