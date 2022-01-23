Adıyaman'da kar nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte aralıklara devam eden ve etkisini artıran kar yağışı nedeni ile merkez bağlı 15, Besni'ye bağlı 2, Çelikhan'a bağlı 4, Kahta'ya bağlı 9 ve Sincik'e bağlı 13 olmak üzere toplam 116 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışının olduğu kentte Dozer 47, Greyder 17, Kepçe 51 ile 13 servis aracıyla toplam 85 iş makinesi sahada çalışma sürdürdüğünü söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyleyerek, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.