Adıyaman'da kadınlardan dikkat çeken eylem - Videolu Haber

Geçtiğimiz hafta 6 eşi ve 2 çocuk annesi Canan Işık(25) görülecek olan boşanma davası duruşmasından 1 gün önce sokak ortasında sırtından bıçaklanarak öldürme olayın ardından kadınlar, Türk bayrağına sarılı tabut, gelinlik ve davul, zurna eylem yaparak kadın cinayetlerine tepki gösterdiler.

Demokrasi Parkı’nda Canan Işık’ın arkadaşları ve Adıyamanlı kadınlar katıldığı eylemde Türk bayrağına sarılı tabut ve gelinlik mizansen olarak kullanılarak, kadın cinayetlerinde tepki gösterdiler.

Davul zurna ile de toplumun dikkatini kadın cinayetlerine çekmeye çalışan kadınlar ailelerin kız evlatlarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Kadınlar adına bir açıklama yapan Eğitimci Gülcan Aktulum , Canan Işık cinayetinin kendilerini yasa boğduğunu ifade ederek kadın cinayetlerine yönelik cezaların artırılmasını istedi.

Aktulum konuşmasını şöyle sürdürdü,"Canan Işık cinayeti bizleri yasa boğdu. Bizim kültürümüzde gelinliğin ile gider kefeninle gelirsin sözlerinin artık söylenmemesi ailelerin kızlarına evlatlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için burada böyle bir etkinlik yapmak istedik. Kadın cinayetleri son bulsun kadın cinayetlerine yönelik cezalar artırılsın"

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