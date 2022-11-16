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Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası - Videolu Haber

Adıyaman'da, sokak kedisinin yapılan tahliller sonucunda kuduz çıkması nedeniyle iki mahalle karantina altına alındı. Mahalledeki kedi ve köpekler barınaklara götürülürken, sahipli hayvanlara aşılama çalışması başlatıldı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 13:12
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Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası - Videolu Haber

Sümerevler Mahallesi'nde bir kedinin hasta olduğunu gören vatandaşlar durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hasta olan kedi alınarak durum İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Ekipler tarafından alınan kedi, Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan kontrolde kedide kuduz hastalığı tespit edildi. Adıyaman İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik Mahallesi ve Sümerevler Mahallesinde kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulanması kararı alındı. Karantinaya alınan iki mahallede koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılmaya başlanırken, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılmaya başlandı.
"Rutin aşılamalarımız devam ediyordu"
Anne ve babaları kuduz vakasından ötürü uyaran Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, rutin aşılamaların devam ettiğini ve bu olayın ardından hayvanlara aşılamanın hızlandırıldığını aktardı. Kılınç,"İhbar üzerine ekiplerimiz kediden şüpheleniyorlar ve kediyi karantinaya alıyorlar. Bir gece burada kalan hayvan diğer sabah ölünce arkadaşlarımız tarım il müdürlüğüne bildirip kediden alınan numune Adana’ya gönderiliyor ve sonucun pozitif çıkmasının ardından sevindirici olay ise kedinin ısırma, tırmalama yok böyle bir vaka daha olmadı. Hemen kedinin bulunduğu Sümerevler Mahallesi’nde aşılarımıza başladık. Zaten rutin aşılamalarımız devam ediyordu. Özellikle saldırgan hayvanların öncelikle aşılamaları yapıldı.  Özellikle vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum malumunuz Türkiye’de 15 milyona yakın sokak hayvanlarımız var. Dolayısı ile bu vakalar olabilir kuduz öldürmez, geç kalırsanız öldürür. Bu konuda anne ve babaların çocuklarımız konusunda çok dikkatli olmaları lazım. Bol köpüklü su ile yıkayıp hemen hekim arkadaşlara yönlendirilmesini rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: PHA
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