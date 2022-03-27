Adıyaman'da gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi - Videolu Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla '2022 Yılının afet tatbikat yılı' ilan edilmesinin ardından 1'inci derece deprem bölgesi olan kentte Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Osman Altuğ, koordinasyonunda getirilen AFAD Mobil Deprem Simülasyon TIR'ında vatandaşlar, Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem şiddetindeki sarsıntıyla bilinçlendirildi.

AFAD gönüllülerinin de katıldığı eğitimde '2022 Yılının afet tatbikat yılı' nedeniyle Yeni Mahalle'de konuşlanan AFAD Mobil Deprem Simülasyon Tırı içerisinde vatandaşlara, deprem anında neler yapılması gerektiğini ve deprem sonrası neler yapmaları konusunda eğitim verildi.

AFAD Mobil Deprem Simülasyon TIR hakkında bilgi veren Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Osman Altuğ,"Geçtiğimiz yıl verilen bu eğitimlerin toplumsal davranış değişikliğine dönüşmesi amacıyla ülkemize 2022 yılı, Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildi. Afet Tatbikat Yılı kapsamına ülke geneline 54.302 afet tatbikat icra erilecek. Afetler konusuna topluma farkındalık oluşturmak, afetleri korkuyla beklenen bir felaketten başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek, toplumun tüm katmanlarına bu bilincin yerleştirilmesini sağlamak Başkanlığımızın temel amaçlarındandır."dedi.

28-30 Mart tarihleri arasına 3 gün boyunca Adıyaman Merkezde devam edeceğini hatırlatan Altuğ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsama 21 Mart 01 Nisan tarihleri arasına ilimize bulunacak olan Mobil Deprem Simülasyon Tır’ı hafa içi Gölbaşı ilçemizdeki Afet Farkındalık çalışmaları ile öğrenci ve halkımıza deprem anını simülasyon olarak deneyimleyerek deprem öncesi, sırası ve sonrası bilinçlendirme etkinliğini gerçekleştirir. Bu faaliyetler hafa sonu devam ediyor ve 28-30 Mart tarihleri arasına 3 gün boyunca Adıyaman Merkez Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokuluna devam edecektir. 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde ise Kahta ilçemiz GAP Anadolu Lisesinde bulunarak Deprem Simülasyon Tırı ilimizdeki turunu tamamlamış olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini ortaya koymak ve haran benzer riskler ortaya çıktığına, hazırlıklı olmak için bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Kapasitemizi artırmak bakımından, hafızamızı tazelemek, vatandaşımıza bu konurdaki hassasiyet aktarmak için ülkemiz geneline ciddi hazırlıklar var. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse insanımızın benzer acıları yaşamama arına üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesine ihtiyaç var."

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