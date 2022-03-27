Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.175,51
ALTIN
933,90
DOLAR
14,83
STERLİN
19,59
EURO
16,31

Adıyaman'da gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi - Videolu Haber

Adıyaman'da, vatandaşlara AFAD Mobil Deprem Simülasyon Tırı'nda, gerçeği aratmayan 6.8 şiddetinde deprem eğitimi verildi.

27 Mart 2022 Pazar 20:58
4 Okunma
Adıyaman'da gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi - Videolu Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla '2022 Yılının afet tatbikat yılı' ilan edilmesinin ardından 1'inci derece deprem bölgesi olan kentte Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Osman Altuğ, koordinasyonunda getirilen AFAD Mobil Deprem Simülasyon TIR'ında vatandaşlar, Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem şiddetindeki sarsıntıyla bilinçlendirildi.
AFAD gönüllülerinin de katıldığı eğitimde '2022 Yılının afet tatbikat yılı' nedeniyle Yeni Mahalle'de konuşlanan AFAD Mobil Deprem Simülasyon Tırı içerisinde vatandaşlara, deprem anında neler yapılması gerektiğini ve deprem sonrası neler yapmaları konusunda eğitim verildi.
AFAD Mobil Deprem Simülasyon TIR hakkında bilgi veren Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Osman Altuğ,"Geçtiğimiz yıl verilen bu eğitimlerin toplumsal davranış değişikliğine dönüşmesi amacıyla ülkemize 2022 yılı, Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildi. Afet Tatbikat Yılı kapsamına ülke geneline 54.302 afet tatbikat icra erilecek. Afetler konusuna topluma farkındalık oluşturmak, afetleri korkuyla beklenen bir felaketten başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek, toplumun tüm katmanlarına bu bilincin yerleştirilmesini sağlamak Başkanlığımızın temel amaçlarındandır."dedi.
28-30 Mart tarihleri arasına 3 gün boyunca Adıyaman Merkezde devam edeceğini hatırlatan Altuğ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu kapsama 21 Mart 01 Nisan tarihleri arasına ilimize bulunacak olan Mobil Deprem Simülasyon Tır’ı hafa içi Gölbaşı ilçemizdeki Afet Farkındalık çalışmaları ile öğrenci ve halkımıza deprem anını simülasyon olarak deneyimleyerek deprem öncesi, sırası ve sonrası bilinçlendirme etkinliğini gerçekleştirir. Bu faaliyetler hafa sonu devam ediyor ve 28-30 Mart tarihleri arasına 3 gün boyunca Adıyaman Merkez Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokuluna devam edecektir. 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde ise Kahta ilçemiz GAP Anadolu Lisesinde bulunarak Deprem Simülasyon Tırı ilimizdeki turunu tamamlamış olacak.  Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini ortaya koymak ve haran benzer riskler ortaya çıktığına, hazırlıklı olmak için bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Kapasitemizi artırmak bakımından, hafızamızı tazelemek, vatandaşımıza bu konurdaki hassasiyet aktarmak için ülkemiz geneline ciddi hazırlıklar var. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse insanımızın benzer acıları yaşamama arına üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesine ihtiyaç var."

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Uzman Çavuş Güleş için Mevlid-i Şerif okutuldu
Şehit Uzman Çavuş Güleş için Mevlid-i Şerif okutuldu
'Değişime El Ver' projesinin son toplantısı yapıldı
'Değişime El Ver' projesinin son toplantısı yapıldı
Şehit Polis Memuru Eyüp Saz için mevlit okutuldu
Şehit Polis Memuru Eyüp Saz için mevlit okutuldu
Adalı Derneği’nde Ramazan kumanyası hazırlığı başlattı
Adalı Derneği’nde Ramazan kumanyası hazırlığı başlattı
Şehit Uzman Çavuş Güleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Şehit Uzman Çavuş Güleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Kazada yaralanan kediye müdahale
Kazada yaralanan kediye müdahale
Başkan Kılınç, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi
Çelik: Tarım üstü açık bir fabrikadır
Çelik: Tarım üstü açık bir fabrikadır
Ukrayna'daki savaştan kaçan aile geride bıraktıkları çocuklarına kavuşmak istiyor - Videolu Haber
Ukrayna'daki savaştan kaçan aile geride bıraktıkları çocuklarına kavuşmak istiyor - Videolu Haber
Vali Çuhadar Gerger'de yatırımları inceledi
Vali Çuhadar Gerger'de yatırımları inceledi
Kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
Kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlandı
21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlandı
Kızılay, Kahta’da 511 aileye gıda ve nakdi yardımı yaptı
Kızılay, Kahta’da 511 aileye gıda ve nakdi yardımı yaptı
Çelik: Koyun ve keçi ormanlarımızın düşmanı değil dostudur
Çelik: Koyun ve keçi ormanlarımızın düşmanı değil dostudur
Narkotik ekiplerinden uyuşturucuya karşı broşürlü uyarı - Videolu Haber
Narkotik ekiplerinden uyuşturucuya karşı broşürlü uyarı - Videolu Haber
Aşk engel tanımadı
Aşk engel tanımadı
Adıyaman 'Su Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor
Adıyaman 'Su Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor
Sincik'te 'İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı
Sincik'te 'İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı
İstanbul'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurdular
İstanbul'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurdular
Gençler Çanakkale Zaferini unutmadı
Gençler Çanakkale Zaferini unutmadı
Adıyaman misafirlerini ağırlıyor - Videolu Haber
Adıyaman misafirlerini ağırlıyor - Videolu Haber
KESK Kadın Platformu üyelerinden tepki
KESK Kadın Platformu üyelerinden tepki
Yaban hayvanları için yemleme çalışması devam ediyor
Yaban hayvanları için yemleme çalışması devam ediyor
‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi
‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi
Adıyaman'da marketlerde 'Stokçuluk' denetimi yapıldı
Adıyaman'da marketlerde 'Stokçuluk' denetimi yapıldı
İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı
İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı
Vali Çuhadar'dan şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası
Vali Çuhadar'dan şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası
Başkan Kılınç'tan, Ulucami Mahallesi'ne ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Ulucami Mahallesi'ne ziyaret
Engelli bireylere 250 tekerlekli sandalye - Videolu Haber
Engelli bireylere 250 tekerlekli sandalye - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nden suya yüzde 14'lük indirim
Adıyaman Belediyesi'nden suya yüzde 14'lük indirim

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim