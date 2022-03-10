Adıyaman'da çiftçilere Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verildi

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda çiftçilere yönelik düzenlenen eğitime İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Kaygusuz, ilçe müdürleri ve personelleri, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanları Dr. Yasemin Bengü Şahan ile Mehmet Uzun ve çiftçiler katıldı.

Açılış konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi Ahmet Uçar’ın moderatörlüğünde düzenlenen eğitimde çiftçilere Antepfıstığı yetiştiriciliği, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında bilgi verildi.

Toplantıya katılan çiftçiler toplantıda antepfıstığı üreticileri gerek sahada gerekse pazarda karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda söz alan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Antepfıstığı üreticilerinin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu konular hakkında bire bir ilgilenmek için antepfıstığı grubunu oluşturduklarını, Antepfıstığı ile ilgili projeler ürettiklerini bundan sonra da projeler üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

Toplantı sonunda; Adıyaman İl Özel İdaresinin finansman desteği ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Adıyaman İlinde Antepfıstığı Kalite ve Verim Artışı ile Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi kapsamında; Anteptepfıstığı Dal Güvesi (Kermania pistacella) zararlısı ile biyoteknik mücadelede kullanılmak üzere Funnel tipi tuzaklar ile feramonları çiftçilere dağıtıldı.