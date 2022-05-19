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Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Adıyaman'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun’dan tutuşturulan ateşin alevlenerek Anadolu’nun dört bir tarafına umut ışığı olarak yakılan milli mücadeleyi başlatan sürecin 103. Yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 16:15
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Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Adıyaman’daki kutlamalar Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Çelenk sunumu sonrası 19 Mayıs kutlamaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yenimahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret keleş, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.    
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, " 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır. Bugün bizler daha aydınlık, umut ve barış dolu, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si için çalışırken, ülkemizin ilerlemesinin, güçlenmesinin ve büyümesinin en büyük teminatı olarak gençlerimizi görüyoruz. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığımız için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, “ Vatan topraklarının çizgileri kolay belirlenmedi, bu bayrak kolay dalgalanmadı, öyle bir süreçten geçildi ki ölüm ve kalım savaşıydı. Emperyalistler tarafından her taraftan saldırı altındaydık. 19 Mayıs işte bu saldırıların sona ermesi ve mutluluğun başlangıcıydı”dedi. 
Vali Mahmut Çuhadar ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadelenin 103 yıl dönümünü kutladıklarını belirterek şunları söyledi “Öncelikle yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bugün kendilerine bayram armağan edilen gençlerimiz ne kadar gurur duysa azdır. O günlere tekrar dönmek gerekirse yıl 30 Ekim 1918, savaş kaybedilmiş, ordular terhis edilmiş, silahlar teslim edilmiş zaten yıllarca süren savaşlarla bitap düşmüş bir Anadolu ve bu ortamda Samsun’a çıkan Bandırma Vapuru. Bu umutsuzlukların içinde dahi bir umut yeşerten Türk milletinin asil kanı ve bitmek bilmeyen mücadele ruhu, bağımsızlık aşkıdır. Biz bu ulusu yaşatmak zorundayız diyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnet yad ediyorum. Bu devlet kolay kurulmadı, bu devlet şehitlerimizin kanı üzerinde kuruldu. Bu bayrak şehitlerimizin kanı üzerinde dalgalanıyor. Gençlerimiz bu sorumlulukla davranacak. Gençlerimizin bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum”dedi. .
Yüce milletimizin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 103. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Merkezi Üyesi gençler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. 
İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Jimnastik, Judo, Güreş, Teakwondo, Karate ve Kick Boks gösterileri yaptı. 
Ardından Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu. 
Kutlama programı sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri tarafından ulusal ve uluslararası başarı gösteren sporculara ödülleri verildi. 
Tören, Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünün sporcu gençlerle fotoğraf çekimi ile sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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