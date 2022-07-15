Adıyaman'da '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' - Videolu Haber

Demokrasi Parkı'nda terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 6'ıncı yılında milletinin destansı direnişini konu alan ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ne Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından '15 Temmuz Millî Mücadele ve Birlik Günü' dolayısıyla terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 6'ıncı yılında çeşitli kentlerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni gezerek fotoğrafları incelediler.

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