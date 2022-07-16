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Adıyaman'da '15 Temmuz' buluşması - Videolu Haber

Adıyaman'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' çeşitli etkinliklerle anıldı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:18
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Adıyaman'da '15 Temmuz' buluşması - Videolu Haber

Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümü kapsamında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'  dolayısıyla Sümerevler Mahallesi'nden mehter eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü ile Eğriçay Parkı'nda son buldu.
Eğriçay Parkı'n düzenlenen anma etkinliğine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Her zaman sahalardaydınız, nöbetteydiniz Allah razı olsun ve bu işin kahramanı Cumhurbaşkanımız hayatını hiçe sayarak cesareti ile liderliği ile havaalanına iniş izni veriyor. Bu millet için vatan, bayrak ve bizler için bu emperyalistlerin bu ülkede oyunları bitmeyecektir. Özellikle değerlerimizle birlikte bu emperyalist güçleri ve dünyayı iyi okumanız lazım. Bize bizden başka yardım edecek bir ülke yoktur. Irak'ta, Suriye’de, Ukrayna'da ne yaptıklarını biliyoruz. Masum insanlara taşeronların nasıl silah sıkıtlarını biliyoruz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.
"Bu millet hakkını hukukunu savunmaya başladı"
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise,"6 yıl geçti Cumhurbaşkanımız o kara gecede haydi meydana dedi ve halkımız iradesine sahip çıktı. 15 Temmuz'u unutmamız gerekiyor maalesef halen var. İçerden dışardan tehditler bu millet için bitmez, bitmedi, bitmeyecek çünkü bu millet kendine geldi. Çünkü bu millet hakkını hukukunu savunmaya başladı. Bu millet karabağdada, Bosna'da, Suriye’de Irak'ta varım diyor. Bu insanların hakları ve hukukları için varım olacağım da diyor. Birilerini korkmasına dostlarımıza da güven vermeye devam edeceğiz. Bu milletin güçlenmesi okyanus ötesinden seçilmiş ama seçilmeden önce Türkiye’de iktidara yürümenin yolu muhalefeti birleştirmekten geçer diyenleri unutturmadı. Bize çünkü bunlar olmaya devam edecek onlar İstanbul zaferini sindirebilmiş değiller" şeklinde konuştu.
"En kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişimi"
15 Temmuz gecesi dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk Milletinin önünde saygıyla eğildiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, ise şunları söyledi:
"Bugün devlet ve millet hayatımızda gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişimin 6'ıncı yıldönümüdür. Bu müstesna günde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 252 şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyet diliyorum. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı dedelerimize kadar bu mücadeleye katılan aziz milletimizin her bir ferdini ve vatanperver güvenlik güçlerimizin fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız"
"15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkârın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı"
Bu toprakların çok hain gördüğünü ama Türk Milletinin hepsini tarihe gömdüğünü belirten Vali Mahmut Çuhadar, “15 Temmuz; salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir; şehit kanlarıyla İslâm vatanı yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkârın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı. Allaha şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi ve demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Böylesine kahraman bir milletin evladı olmaktan iftihar ediyorum. 15 Temmuz, imansız paslı yüreklerin, imanlı yürekler karşısında tarumar olduğu gündür. Üzerinde bin yıldır şerefle hüküm sürdüğümüz, uğruna sayısız kahramanlık destanları yazdığımız, dünyanın göz bebeği bu mukaddes toprakların kıymetine binaen düşmanın üzerimizdeki hain planları kesintiye uğramadığı gibi, aziz milletimize esaret boyunduruğu vurmaya niyetlenenler de hiç eksilmemiştir. Malazgirt’te, Kut’ül-Amare’de, Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde bu niyetleri nasıl toprağa gömdüysek; 15 Temmuz hainlerine de aynı şekilde hak ettikleri dersi verdik"dedi.
"Hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız"
Vali Çuhadar, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Aziz milletimiz, o karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tek vücut olmuş, üzerine yağan mermilerin üzerine elindeki şanlı bayrağımız ve yüreğindeki vatan sevgisiyle yürümüş, darbe girişimine karşı sergilediği bu şanlı direnişle vatanından, bayrağından ve devletinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Doğduğundan beri istiklale âşık olan böylesine onurlu ve kahraman bir milletin ferdi olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kurtuluş Savaşında dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu necip millet göğsündeki imanı ve inancıyla Allah’ın izniyle her zorluğu aşmış ve bundan sonra da aşacak güç ve kudrete sahiptir. Bugün bize düşen ve yapılması gereken ise bu imanı sürekli diri tutmak ve 15 Temmuz ruhunu tahkim etmektir. Allah bu asil millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Allah şehitlerimizden razı olsun. Rabbim onları Bedir, Uhud, Malazgirt ve Çanakkale şehitlerine komşu eylesin, makamını Ali etsin. Bin yıldır hep süre geldiği gibi, bugün de yerin üstündeki yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye’nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir"
Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu”nu gerçekleştiren Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular Ay Yıldızlı Sancağı Vali Mahmut Çuhadar’a takdim etti.
Sancak takdimi sonrası Vali Mahmut Çuhadar, sporculara sertifikalarını verdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Adıyaman’a gelen ünlü Sanatçı Yusuf Güney, seslendirdiği kahramanlık türküleriyle sevenlerine ve hayranlarına duygusal ve unutulmaz bir gece yaşattı.
Programda ayrıca Grup Takva tarafından birbirinden güzel ilahiler seslendirildi.
Saatler 00:13’ü gösterdiğinde Adıyaman’daki bütün camilerde aynı anda sela okundu. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından ihanet girişiminin bertaraf edilmesi dolayısıyla dualar edildi.
​Demokrasi nöbeti 15 Temmuz temalı film ve belgesel gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: PHA
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