Adıyaman'a Deprem Gözlem İstasyonu kuruluyor

İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek, 1. derece deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'a Deprem Gözlem İstasyonu kurulması için görüşmeler gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'e yaptığı ziyarette, deprem uzmanlarından bölgenin ve Adıyaman'ın deprem durumu, yer yapısı ve olası deprem senaryoları hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, Boğaziçi Üniversitesi ve Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle 'Adıyaman Deprem Gözlem İstasyonu' kurulması için talepte bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Adıyaman'da ilk kez Deprem Gözlem İstasyonu'nun kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette kendilerini oldukça sıcak bir şekilde karşılayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Kılınç, Deprem Gözlem İstasyonunun Adıyaman'a hayırlı olmasını dileyerek, "Deprem bölgesinde yer alan ilimiz için tüm tedbirleri alıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettik. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve deprem uzmanlarından bölgemizin ve ilimizin deprem durumu, yer yapısı ve olası deprem senaryoları ile ilgili brifing aldık. İlimizde bir deprem istasyonu bulunmamakta ve şimdiye kadar ilimizle ilgili deprem bilgilerini en yakın istasyonun bulunduğu Diyarbakır'dan alabiliyorduk. Bunun için Boğaziçi Üniversitesi ve Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle 'Adıyaman Deprem Gözlem İstasyonu' kurulması konusunda mutabakata vardık. İstasyon ilimizde bir ilk olacak ve depremlerle ilgili bilgi alma, tedbirleri hayata geçirmede ve sürecin yönetilmesinde büyük fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.