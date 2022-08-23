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Adıyaman Üniversitesine 'Mekanda Erişim' turuncu bayrak ödülü

Adıyaman Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” temalarıyla her yıl düzenlediği yarışmada “Engelsiz Üniversite” ödülünü alarak büyük bir başarıya imza attı.

23 Ağustos 2022 Salı 13:31
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Adıyaman Üniversitesine 'Mekanda Erişim' turuncu bayrak ödülü

YÖK tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak verilen ödüllerin beşincisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler tarafından yoğun ilgi gördü.  
2022 yılı ödülleri için YÖK’e 114 Üniversiteden toplam 1074 başvuru yapıldı. 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı. Bu bayraklardan 226’sı “Mekanda Erişilebirliğe” verilen “Turuncu Bayrak”, 105’i “Eğitimde Erişilebilirliğe” verilen “Yeşil Bayrak” ve 53’ü de “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirliğe” verilen “mavi bayrak” almaya hak kazandı. 
Engelsiz Üniversite Bayrakları projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi, engelli öğrenci ve çalışanları için erişilebilirlik konusundaki çalışmalarının ardından  Fen Edebiyat Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binaları için Turuncu Bayrak ödüllerini almaya hak kazandı. 
Rektör Turgut: “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” 
Engelsiz Üniversite Bayrakları projesi kapsamında alınan Turuncu Bayrak ödülünün Üniversite için büyük anlam ifade ettiğini belirten Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Engelleri birlikte aşıyoruz.” dedi. 
Göreve başladığı günden bu yana fakülte, yüksekokul ve hizmet binalarını erişilebilirlik anlamında en elverişli hale getirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Rektör Turgut,  “Engelsiz üniversite çalışmaları kapsamında büyük bir mesafe kat ettik. Bunu da aldığımız ödüller ile taçlandırdık.” dedi. 
Rektör Turgut, ödülün bir teşvik ödülü olduğunu ve önümüzdeki dönemde tüm binalar için çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, “Engelli öğrencilerimiz ve personellerimiz var. Bu kardeşlerimizin hepsi bizler için çok değerli. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız ve hayatımızın bakış açısını da buna göre düzenlemeliyiz. Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak boynumuzun borcudur. Bu kapsamda öncelikle belirli bir engeli olan öğrenci ve personellerimizin fiziksel ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını belirledikten sonra yol haritamızı çizdik. Sonrasında ise bütün imkânlarımızı seferber ederek eksiklikleri gidermeye çalıştık. Erişilebilirlik konusunda yaptığımız çalışmaların yanı sıra Üniversitemiz bünyesinde Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünü kurduk. Burada da farkındalık oluşturmak adına önemli aktivitelerin altına imza attık. Çok şükür başarılı da olduk. Bunun karşılığında elde ettiğimiz Turuncu Bayrak ödülü, bizim için çok değerli bir anlam ifade ediyor.” şeklinde konuştu. 
Turgut, Turuncu Bayrak ödülünün Adıyaman Üniversitesine kazandırılmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personele ayrıca teşekkür etti. 

 

Kaynak: PHA
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