Adıyaman 'Su Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor

Adıyaman'da, gelecek yüzyılın en büyük tehlikesi olarak görünen kuraklığın sebep olacağı susuzluğa karşı ciddi politikalar yürüten Adıyaman Belediyesi öncülüğünde çok önemli bir çalıştay düzenlenecek.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ile DSİ Adıyaman Şube Müdürlüğü'nün de destekleriyle 22 Mart Salı günü saat 09.00 da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşecek olan etkinliğin açılışını 60. Hükümet Çevre ve Orman Bakanı. 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanı, Dünya Su Konseyi Eski Guvernörü, T.C Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Karpuzcu yapacak.

Eski Bakan Eroğlu ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Karpuzcu'nun 'Türkiye'de Su Yönetiminin Geleceği' konusunda görüş bildirerek gerçekleştireceği açılış programının devamında çalıştay üç oturum şeklinde sürecek. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Arıkan'ın başkanlığını yapacağı 'Su Kaynaklarının Yönetimi' başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Osman Arıkan ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat, Adıyaman DSİ 203. Şube Müdürü Mehmet Ertürk, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ile Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çelik söz alacak. Öğle arasının ardından gerçekleştirilecek olan ve oturum başkanlığını İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat'ın yapacağı 'Kentsel Su ve Şehir Şebeke Yönetimi' başlıklı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Mahmut Fırat'ın yanı sıra Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Adıyaman İl Sağlık müdürlüğü Çevre Mühendisi Abuzer Özkan, Göç İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Veysel Dağlar ile Altyapı ve Kazısız Teknolojiler derneği (AKATED) Başkanı Yasin Torun söz alacak. Çalıştayın son oturumu olan 'Küresel Bir Risk: İklim Değişikliği' konulu üçüncü oturum ise Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Tekin başkanlığında yapılacak. Doç. Dr. Senem Tekin'in yanı sıra Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik İşler Şube Müdürü Yunus Öztürk, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlarından Dr. Mustafa Berk Duygu ile Mustafa Demirel, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük ile Adıyaman Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Musa Eşit katılımcılara konu ile ilgili birikimlerini sunacaklar.

Oldukça önemli bir konu üzerinde gerçekleştirilecek olan programa tüm ilgilileri davet eden Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri müdürlüğü yetkilileri, son yıllarda kaynağında büyük azalma görünen suyun gelecekte en ciddi sorunlardan bir tanesi olacağını yineleyerek, herkesi bu konuya duyarlı olmaya davet etti.