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Adıyaman Şehitliği Projesi yapım ihalesine çıktı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın talimatlarıyla Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından projelendirilerek kahraman şehitlerin aziz hatıralarını yansıtacak bir konseptte tasarlanan Adıyaman Şehitliği Projesinin yapım ihalesine çıkıldı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:04
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Adıyaman Şehitliği Projesi yapım ihalesine çıktı

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Adıyaman Şehitliğinin kompleks bir alan haline getirilmesi amacıyla planlanan proje hayata geçiyor. Yeni Mezarlık’ta bulunan Adıyaman Şehitliğinin restorasyonu ve şehitlik içerisinde bulunacak çeşitli alanlara dair hazırlanan Adıyaman Şehitliği Projesinin detayları belli oldu.
Şehitlerimizin hatırasına her daim sahip çıkabilmenin onları hatırlamak ile mümkün olabileceği düşüncesi ile yola çıkılarak, toplum hafızasının sürekli canlı tutulabilmesi amacı ile tasarlanan 'Adıyaman Şehitliği Projesi”nin ihalesine çıkıldığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Valiliğimiz tarafından bu eksikliğin giderilmesi için İl Özel İdaremiz tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda bu önemli projenin ihale süreci başlatıldı. Toplam 7160 metrekare alan üzerine inşa edilecek projemiz içerisinde; aziz şehitlerimizin kabristanlarının çevre düzenlemesinin, müze alanının, şehitlik abidesinin, peyzaj alanlarının, şehitlerimizden bizlere hatıra olarak kalan eşyalarının ve hatıratlarının yer aldığı video sergi alanının, tören ve program alanlarının yer alması planlanmaktadır. Yer tesliminden itibaren 240 gün içinde çalışmalar tamamlanarak, şehitlerimize ve Adıyaman’ımıza yakışır bir şehitlik anıtımız ve tören alanımız olacaktır. Vatanımızın bakiliğine gölge düşürmeyenlerin sönmeyecek yüksek sesleri olan Aziz Şehitlerimiz hakkında, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla bilgi sahibi olabilecekleri bir alan olacak. Yeri gelecek çocuklarımızın okul gezileri sayesinde, yeri gelecek yaşlılarımızın huzur verici bir alan olarak kahramanlarımızla bir araya gelmeleri sayesinde, yeri gelecek ailelerimizin toplu ziyaret programları sayesinde tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Kahramanlarımızın yaşamlarını kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olacak olan bu alan sayesinde; Aziz Şehitlerimizin bizlere emanet ettikleri şehit yakınlarımızı gururlandıracak, milli ve manevi duygular içerisinde vatan aşkıyla duygularını derinlerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın inanç abidelerini gün yüzüne çıkartacak kalıcı bir eser bırakmış olacağız. Bu vesile ile vatanımızın mukaddesatı uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Mekânları cennetin başköşesi olsun. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 26.09.2022 15:17
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