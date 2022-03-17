Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.134,28
ALTIN
919,30
DOLAR
14,70
STERLİN
19,31
EURO
16,31

Adıyaman misafirlerini ağırlıyor - Videolu Haber

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilkbaharda kuşlar Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya gidecek olan göçmen turnalar konaklamaya başladı.

17 Mart 2022 Perşembe 11:29
9 Okunma
Adıyaman misafirlerini ağırlıyor - Videolu Haber

Göçmen turnalar, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından görüntülendi. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından izlenmeye alınan çoğunluğu göçmen turnalardan oluşan kuşların göç ediyor.
Çoğunluğunu turnaların oluşturduğu leylek, kırlangıç gibi onlarca kuş çeşidinden oluşan binlerce göçmen kuş, Gölbaşı ilçesinde konaklamaya başladı. Göçmen kuşlar, dinlenecek, beslenecek ve enerji depolamaların ardından tekrardan Avrupa ve Asya’ya doğru göç etmeye başlayacaklar.
Güney’den Kuzey’e yiyecek bulmak ve yaşamak için göç eden göçmen turnalar,  yılda iki defa göç ederken, vatandaşlar ise Gölbaşı göllerinde göç eden göçmen turnaların konaklamasını izleyerek cep telefonları ile anı ölümsüzleştiriyorlar.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KESK Kadın Platformu üyelerinden tepki
KESK Kadın Platformu üyelerinden tepki
Yaban hayvanları için yemleme çalışması devam ediyor
Yaban hayvanları için yemleme çalışması devam ediyor
‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi
‘Tükenmeyen Nefes İçin Yürüyüş’ etkinliği gerçekleştirildi
Adıyaman'da marketlerde 'Stokçuluk' denetimi yapıldı
Adıyaman'da marketlerde 'Stokçuluk' denetimi yapıldı
İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı
İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı
Vali Çuhadar'dan şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası
Vali Çuhadar'dan şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası
Başkan Kılınç'tan, Ulucami Mahallesi'ne ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Ulucami Mahallesi'ne ziyaret
Engelli bireylere 250 tekerlekli sandalye - Videolu Haber
Engelli bireylere 250 tekerlekli sandalye - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nden suya yüzde 14'lük indirim
Adıyaman Belediyesi'nden suya yüzde 14'lük indirim
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Tüketmek için daha çok üretmek gerekir
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Tüketmek için daha çok üretmek gerekir
Torosların etekleri nergis kokuyor - Videolu Haber
Torosların etekleri nergis kokuyor - Videolu Haber
İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı
İnsani yardım tırı Ukrayna için yola çıktı
Kursiyerlerin ürettiği kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Videolu Haber
Kursiyerlerin ürettiği kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Videolu Haber
Köşe Koltuk Takımı
Köşe Koltuk Takımı
Başkan Kılınç’tan, Ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti
Başkan Kılınç’tan, Ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti
Kiralık Villa Ekonomik mi?
Kiralık Villa Ekonomik mi?
Nemrut Rotary Kulübünden can dostlara mama
Nemrut Rotary Kulübünden can dostlara mama
Kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Videolu Haber
Kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Videolu Haber
Adıyaman'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Adıyaman'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
Başkan Sadıkoğlu: Muhtarlarımız, şehrimizdeki sosyal dengenin mimarlarıdır
Başkan Sadıkoğlu: Muhtarlarımız, şehrimizdeki sosyal dengenin mimarlarıdır
Ekiplerden, marketlere 'Yağ' ve 'Fiyat' denetimi
Ekiplerden, marketlere 'Yağ' ve 'Fiyat' denetimi
Adıyaman Belediyesi 'Saving Our Planet' AB projesine ortak oldu
Adıyaman Belediyesi 'Saving Our Planet' AB projesine ortak oldu
Adıyaman'da çiftçilere Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verildi
Adıyaman'da çiftçilere Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verildi
Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi
Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi
AGAD'dan Başkan Kılınç'a ziyaret
AGAD'dan Başkan Kılınç'a ziyaret
Eski Başkan Kırmızı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Eski Başkan Kırmızı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Çelik: Hibe desteği verilmesi kararı memnuniyet vericidir
Çelik: Hibe desteği verilmesi kararı memnuniyet vericidir
Adıyamanlı Kadınlar 8 Mart’ta Dedeman’ın Matinesinde Buluşuyor
Adıyamanlı Kadınlar 8 Mart’ta Dedeman’ın Matinesinde Buluşuyor
Adıyaman'da okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' - Videolu Haber
Adıyaman'da okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' - Videolu Haber
Şifalı Termal Sularıyla Sakarya Termal Otelleri
Şifalı Termal Sularıyla Sakarya Termal Otelleri

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim