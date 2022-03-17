Adıyaman misafirlerini ağırlıyor - Videolu Haber

Göçmen turnalar, Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından görüntülendi. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından izlenmeye alınan çoğunluğu göçmen turnalardan oluşan kuşların göç ediyor.

Çoğunluğunu turnaların oluşturduğu leylek, kırlangıç gibi onlarca kuş çeşidinden oluşan binlerce göçmen kuş, Gölbaşı ilçesinde konaklamaya başladı. Göçmen kuşlar, dinlenecek, beslenecek ve enerji depolamaların ardından tekrardan Avrupa ve Asya’ya doğru göç etmeye başlayacaklar.

Güney’den Kuzey’e yiyecek bulmak ve yaşamak için göç eden göçmen turnalar, yılda iki defa göç ederken, vatandaşlar ise Gölbaşı göllerinde göç eden göçmen turnaların konaklamasını izleyerek cep telefonları ile anı ölümsüzleştiriyorlar.

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