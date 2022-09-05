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Adıyaman devasa içme suyu deposuna kavuşuyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından tamamı hibe yoluyla sağlanan 20 bin metreküplük yeni içme suyu deposunun çalışmaları devam ediyor.

05 Eylül 2022 Pazartesi 16:02
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Adıyaman devasa içme suyu deposuna kavuşuyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi kapsamında Adıyaman'a kazandırılan 20 bin metreküplük su deposunun inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
2023 yılının Haziran ayına kadar projenin tamamının biteceğini belirten yetkililer, proje kapsamında bulunan su deposunun da kısa süre içerisinde hizmete girmesi için yoğun bir şekilde çalışıldığını dile getirdiler.
Tamamlanması durumunda şehrin en büyük kapasiteli ve donanımlı su deposu olacak olan 20 bin metreküplük su deposu ile şehrin büyük bir ihtiyacının da ortadan kalkacağını sözlerine ekleyen yetkililer, bir diğer AB projesi olan FRIT kapsamında da şehre 10 bin metreküp kapasiteli ikinci bir içme suyu deposu kazandırılacağını müjdeledi.

Kaynak: PHA
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