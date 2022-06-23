Adıyaman'da kadınlara 'KADES' uygulaması anlatıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler ve Şiddet Önleme Merkezi personeli, Adli Destek ve Mağdur Hizmetler personeli ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele faaliyetleri çerçevesinde AVM içerisinde kurulan stantta kadınlara 'KADES ' uygulaması hakkında bilgi verildi.

Ekipler farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stant ile 250 kadına ulaşılarak, akıllı telefona KADES uygulaması kurularak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ekipler bilgilendirmeye katılanlara KADES anahtarı ve kitap hediye etti.

Kaynak: PHA