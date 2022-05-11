Galeriler Yazarlar
Adıyaman 23
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.471,79
ALTIN
912,56
DOLAR
15,34
STERLİN
19,02
EURO
16,23

Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber

Adıyaman'da, engelli vatandaşlara karşı farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Engelliler Haftası" kutlama programı kortejle başladı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:37
5 Okunma
Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber

Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde kortej yürüyüşü düzenlenerek farkındalığa dikkat çekildi. 
1 Aralık İlkokulu önünde başlayan kortej yürüyüşü Demokrasi Parkına kadar devam etti. 
Korteje Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, engelli derneklerin başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelliler ve aileleri ile öğrenciler katıldı.
Mehteran ekibinin de eşlik ettiği kortej yürüyüşünde engelli bireyler taşıdığı dövizlerle engelleri aşma vurgusuna dikkat çekerken, asıl engelin engel olmak olduğunun altı çizildi. Saat 11.00’de başlayan kortej yürüyüşünde vatandaşlar da işyerlerinden alkışlarıyla destek oldu.
Adıyaman’daki kamu kurumlarına “Erişilebilirlik Belgesi” verildi
Kortej sonrası Valilik Makamında engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak ve rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde yerleşke girişleri, otoparkları, engelli rampaları, kapıları, koridorları ve asansörleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getiren Adıyaman’daki bazı kamu kurumlarına Vali Mahmut Çuhadar tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” verildi. 
"Engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız"
Engelli bireylerin başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat ulaşımı ve hizmet alabilmelerine yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapan tüm kamu kuruluşlarına gösterdikleri duyarlıktan dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar,"Valiliğimiz koordinasyonunda, başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve her adımda yanlarında olmak hepimizin görev ve sorumluluğudur”dedi.
Kamu ve özel kuruluşlara “Erişilebilirlik Belgesi” verilmesinin ardından Adıyaman’daki engelli derneklerinin temsilcileri Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.
Engelli derneklerinin başkan ve temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında rahatça yaşamlarını idame edebilmeleri için toplum olarak yoğun bir çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ilimizde engelli bireylerimizin hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devletimiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesini her geçen arttırmanın gayreti içindeyiz. Çünkü mutlu ve huzurlu bir toplum olmanın yolu, bireylerin hayatı paylaşarak birbirlerinin sorunlarına duyarlı olmasından geçmektedir"şeklinde konuştu.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :

Son Güncelleme: 11.05.2022 14:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı
Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı
Saat Kulesi kavşağı da rengârenk
Saat Kulesi kavşağı da rengârenk
CHP'li Bozat'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
CHP'li Bozat'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
HDP'li Gürbüz: Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır - Videolu Haber
HDP'li Gürbüz: Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi
Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi
Kent Parkta bakım çalışması
Kent Parkta bakım çalışması
Kahta'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri başladı
Kahta'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri başladı
Emniyet personelleri ödüllendirildi
Emniyet personelleri ödüllendirildi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan sansar tedavi altına alındı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan sansar tedavi altına alındı
Palalı: Deniz Gezmiş ve arkadaşları bir kuşağın gurur duyulan isimleri haline geldiler
Palalı: Deniz Gezmiş ve arkadaşları bir kuşağın gurur duyulan isimleri haline geldiler
Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat
Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat
Aydın: Çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız
Aydın: Çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız
Başkan Kılınç Asfalt çalışmalarını inceledi, vatandaşla sohbet etti
Başkan Kılınç Asfalt çalışmalarını inceledi, vatandaşla sohbet etti
Adıyaman Belediyesi'nden şiddetli yağışa anında müdahale
Adıyaman Belediyesi'nden şiddetli yağışa anında müdahale
Valilikten şiddetli yağış uyarısı
Valilikten şiddetli yağış uyarısı
Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı
Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı
Yaralı bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
İHH Ramazan’da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı - Videolu Haber
İHH Ramazan’da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı - Videolu Haber
Vali Çuhadar'dan sağanak yağış açıklaması
Vali Çuhadar'dan sağanak yağış açıklaması
Vali Çuhadar'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
Adıyaman’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
Adıyaman’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
Adıyaman'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Videolu Haber
Adıyaman'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Adıyaman'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Yeni Çocuğu Olan Yakına Alınabilecek 5 Hediye
Yeni Çocuğu Olan Yakına Alınabilecek 5 Hediye
Ankara’nın Kalbi Kalbi Kızılay’da Gitmeniz Gereken Yerler
Ankara’nın Kalbi Kalbi Kızılay’da Gitmeniz Gereken Yerler
Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi
Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim