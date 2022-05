Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber

Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde kortej yürüyüşü düzenlenerek farkındalığa dikkat çekildi.

1 Aralık İlkokulu önünde başlayan kortej yürüyüşü Demokrasi Parkına kadar devam etti.

Korteje Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, engelli derneklerin başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelliler ve aileleri ile öğrenciler katıldı.

Mehteran ekibinin de eşlik ettiği kortej yürüyüşünde engelli bireyler taşıdığı dövizlerle engelleri aşma vurgusuna dikkat çekerken, asıl engelin engel olmak olduğunun altı çizildi. Saat 11.00’de başlayan kortej yürüyüşünde vatandaşlar da işyerlerinden alkışlarıyla destek oldu.

Adıyaman’daki kamu kurumlarına “Erişilebilirlik Belgesi” verildi

Kortej sonrası Valilik Makamında engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak ve rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde yerleşke girişleri, otoparkları, engelli rampaları, kapıları, koridorları ve asansörleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getiren Adıyaman’daki bazı kamu kurumlarına Vali Mahmut Çuhadar tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” verildi.

"Engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız"

Engelli bireylerin başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat ulaşımı ve hizmet alabilmelerine yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapan tüm kamu kuruluşlarına gösterdikleri duyarlıktan dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar,"Valiliğimiz koordinasyonunda, başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve her adımda yanlarında olmak hepimizin görev ve sorumluluğudur”dedi.

Kamu ve özel kuruluşlara “Erişilebilirlik Belgesi” verilmesinin ardından Adıyaman’daki engelli derneklerinin temsilcileri Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

Engelli derneklerinin başkan ve temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında rahatça yaşamlarını idame edebilmeleri için toplum olarak yoğun bir çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ilimizde engelli bireylerimizin hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devletimiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesini her geçen arttırmanın gayreti içindeyiz. Çünkü mutlu ve huzurlu bir toplum olmanın yolu, bireylerin hayatı paylaşarak birbirlerinin sorunlarına duyarlı olmasından geçmektedir"şeklinde konuştu.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: PHA

