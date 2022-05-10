Adıyaman'a yasadışı yollarla getirilerek piyasaya sürmek istenen 400 kilogram sucuk ihbarı alan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirler arası otogarda ele geçirildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerin ihbarıyla gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde sucukların bandrolsüz olduğu anlaşıldı. Sucukların bandrolsüz anlaşılması üzerine ekipler tarafından alınan sucuklar, çöp toplama alanında imha edildi.Kaynak: PHA
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman'a yasadışı yollarla piyasaya sürülmek üzere getirilen sağlıksız 400 kilogram sucuk ele geçirildi.
10 Mayıs 2022 Salı 20:37
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Son Güncelleme: 10.05.2022 20:55