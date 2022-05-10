Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi

Adıyaman'a yasadışı yollarla getirilerek piyasaya sürmek istenen 400 kilogram sucuk ihbarı alan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirler arası otogarda ele geçirildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerin ihbarıyla gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde sucukların bandrolsüz olduğu anlaşıldı. Sucukların bandrolsüz anlaşılması üzerine ekipler tarafından alınan sucuklar, çöp toplama alanında imha edildi.