Adıyaman Çok Sektörlü İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenlendi

Adıyaman’da bir otelin çok amaçlı salonunda icra edilen çalıştaya Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz, İl Göç Müdürü Murat Atilla, İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, SYDV İl Müdürü Mehmet Şimşek, Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UNHCR Şanlıurfa ve Ankara Bölge Müdürleri, Gökkuşağı Derneği, Değişime El Ver Derneği, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmet Birimi temsilcileri ve belediye personelleri katıldı.

Yoğun katılımın sağlandığı çalıştayda konuşan Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz şu bilgileri aktardı:

“Adıyaman Belediyesi olarak Adıyaman’da yaşayan tüm kesimlere ulaşmanın, sorunlarına çözüm, dertlerine dermanın olmanın gayretindeyiz. UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile kurumsal işbirliği yaparak Belediyemiz bünyesinde “UNHRC İrtibat ve Destek Ofisi”ni üç yıl önce hayata geçirdik. Pandemi döneminde 1.500 aileye hijyen seti, temizlik malzemesi; farklı kurumlara 50.000 maske dağıtımıyla hem yerli halkımıza hem de mültecilerimize destek olduk. Belediye Başkanımızın destek ve yönlendirmeleriyle birçok uluslararası projeyi hayata geçirdik.

Belediyemiz liderliğinde UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), STK işbirliğinde ilimizde ikamet eden 16 bin kişiyle ihtiyaç anketi gerçekleştirdik. Çalışmanın analizini yaptığımız çalıştayla değerlendirdik.

Anketin sonuçları yapılan çalıştayla analiz edildi. Kurum temsilcilerinin katkılarıyla rapor haline getirilerek saha çalışmalarında kullanılmak üzere Belediyemizce ilgili kurumlara iletilecektir.”