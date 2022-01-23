Adıyaman beyaza büründü - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli kar yağışı olacağı yönündeki değerlendirmede sabah uyanan vatandaşlar kar ile karşılaştı.

Adıyaman'da sabah saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken, Karla beraber belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam etti. Yaya ve araç trafiğinin güçlükle sağlanabildiği kentte kar, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtildi.

Devam eden kar yaz boyunca yaşanan kuraklığın bitmesi için sevindirici olarak karşılanırken öte yandan günlük yaşamı zorlaştırması, beraberinde birçok olumsuzluğa neden olmaya devam ediyor. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı şehrin yüksek noktalarında yer yer 2 metreye kadar yükselmekte. Şehir genelinde kapalı olan yüzlerce köy ve mezra yolunu açma çalışmaları yoğun kar yağışı nedeniyle zorlukla ilerlemeye devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte kente kartpostallık görünler ortaya çıktı.

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