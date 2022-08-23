Adıyaman Belediyesi'nden su kesintisi uyarısı

Adıyaman Belediyesi, Sıratut Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarından kaynaklanan su kesintisi uyarısında bulundu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından Sıratut Mahallesi'nde gerçekleştirilen şehir içme suyu ana şebeke yenileme çalışmalarından dolayı 24 Ağustos Çarşamba günü sabah 08.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarının güney kısmında yer alan Eskisaray, Ulucami, Hocaömer, Mara, Musalla, Varlık, Kapcamii, Yenipınar, Sıratut, Bahçelievler, İmamağa, Bahçecik, Alitaşı ve Yunus Emre mahallerine su verilemeyeceğini duyuran yetkililer, vatandaşlardan gerekli tedbirleri almalarını istedi.