Adıyaman Belediyesi'nden şiddetli yağışa anında müdahale

Adıyaman'da mevsim normallerinin altında seyreden havalardan dolayı etkili olan şiddetli yağış için teyakkuzda bulunan Adıyaman Belediyesi, il merkezinde sadece 10 dakika etkili olan aşırı yağışlara anında müdahale ederek, olası bir olumsuzluğun önüne geçti.

Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri öncüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, metrekareye düşen yaklaşık 50 kilograma yakın yağış için toplamda 20'ye yakın araç ve 124 personelle yağışların sebep olabileceği sorunlara anında müdahalelerde bulunulduğunu dile getirerek, "Yağışın ilk dakikalarından itibaren 1, 2, ve 3. Çevreyolları ile Abdulmusa Caddesinde çalışmalarını yoğunlaştıran arkadaşlarımız olağanüstü bir çalışmayla bu yağış sele sebep olmadan önledi" şeklinde konuştu.

Adıyamanlı vatandaşlar ise gayretli çalışmalarından ötürü belediye ekiplerine ve yetkililere teşekkür ederek, belediyenin yağışa anında müdahale etmesini ve yoğun bir şekilde çalışmasını takdir ettiklerini dile getirdi.