Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
826.56
DOLAR
13.63
STERLİN
18.60
EURO
15.53

Adıyaman Belediyesi'nden 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' semineri

Adıyaman Belediyesi, son yıllarda en önemli problemlerden birisi olarak gösterilen 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' üzerine geliştirdiği projenin çalışmalarını hızla sürdürüyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 15:17
1 Okunma
Adıyaman Belediyesi'nden 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' semineri

Adıyaman Belediyesi Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' problemini çözmek için hazırladığı ve AB ile Avrupa Konseyi'nden finansal desteği kabul edilen projenin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kısa süre önce lansmanı yapılarak startı verilen projenin halk seminerleri kısmına başlandığını da açıklayan Proje Koordinatörü Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Aysun Hallaç, ilk seminerin Adıyaman Belediyesi'nin Siteler Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kursiyer ve hocalara verildiğini söyledi.
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği, Adıyaman Belediyesi'nin de yürüttüğü projenin yürütülmesi safhasında çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alındığını da sözlerine ekleyen Hallaç, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Proje, Adıyaman'da yaşayan halkın insan ticareti ve emek sömürüsü konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Bilinçlendirme kampanyalarını yürütmek amacıyla içinde gönüllü yerel halk ile mülteci gençlerden oluşan bir ekip de oluşturuldu. Gönüllülerimizle birlikte şehir halkı broşürlerle, reklam panolarıyla, billboardlarla, afişlerle bilinçlendirilecek. Ayrıca camiler, okullar, iş yerleri ve çeşitli kamu kurumlarında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında seminerler düzenlenecek. İşte bu seminerlerin ilkini bugün belediyemize ait olan Siteler Mahallesi'ndeki Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kursiyer ve hocalara yönelik verdik."
Adıyaman Belediyesi'nin bu proje ile Avrupa Komisyonu ile AB'den destek alan 5 belediyeden bir tanesi olduğunu da sözlerine ekleyen Hallaç, "Avrupa Konseyi ve AB'nin 'Türkiye'de Çocuk Ticareti ve Emek Sömürüsü Amacıyla İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Yaratma' çalışması kapsamında başlattığı çalışmalar için hazırladığımız ile hibe destek almaya hak kazanan 5 belediyeden birisi olan belediyemiz çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Proje toplam 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hem halka yönelik, hem de okullarda olacak eğitimlerimiz, seminerlerimiz olacak. Öğrencilere yönelik resim, grafik tasarım ve kısa film yarışmalarımız olacak. Hedef kitlemiz Adıyaman'da yaşayan tüm vatandaşlar. Tüm vatandaşlarımızın Adıyaman'da yaşanan İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü kapsamına giren sorunlarla ilgili bilinçlendirilmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.
Projenin koordinatörlüğünü yürüten Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Aysun Hallaç'ın yaptığı açıklamaların ardından Adıyaman Belediyesi Uzman Eğitmenlerinden Mehmet Emin Yağımlı tarafından davetlilere 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' hakkında seminer verildi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Çuhadar, Suriye’de yaralanan Mehmetçik’i ziyaret etti
Vali Çuhadar, Suriye’de yaralanan Mehmetçik’i ziyaret etti
Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı sonrası bozulan kaldırımlar onarılıyor
Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı sonrası bozulan kaldırımlar onarılıyor
Adıyaman'da Siyer Yarışmasında büyük heyecan - Videolu Haber
Adıyaman'da Siyer Yarışmasında büyük heyecan - Videolu Haber
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar’a son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar’a son yolculuğuna uğurlandı
Genç işletmeci destek bekliyor
Genç işletmeci destek bekliyor
Başkan Kılınç'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Kaymakam Demir, kar yağışında zarar gören işletmeleri inceledi
Kaymakam Demir, kar yağışında zarar gören işletmeleri inceledi
Adıyaman'da kadınlardan dikkat çeken eylem - Videolu Haber
Adıyaman'da kadınlardan dikkat çeken eylem - Videolu Haber
ASP İl Müdürü Çelik, 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirdi
ASP İl Müdürü Çelik, 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirdi
Adıyaman Belediyesi, Pulat ailesi için seferber oldu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, Pulat ailesi için seferber oldu - Videolu Haber
Karda yakıtı biterek mahsur kalan sürücüye polis yetişti - Videolu Haber
Karda yakıtı biterek mahsur kalan sürücüye polis yetişti - Videolu Haber
Belediye temizlik timlerinin karla mücadelesi devam ediyor - Videolu Haber
Belediye temizlik timlerinin karla mücadelesi devam ediyor - Videolu Haber
Valilikten yeni kuvvetli kar yağışı uyarısı
Valilikten yeni kuvvetli kar yağışı uyarısı
Kiralık Tatil Villalarına Olan İlgi %200’den Fazla Arttı
Kiralık Tatil Villalarına Olan İlgi %200’den Fazla Arttı
AGAD Başkanı Aslan, Uğur Mumcu’yu andı
AGAD Başkanı Aslan, Uğur Mumcu’yu andı
Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı - Videolu Haber
Adıyaman'da sokak hayvanları unutulmadı - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Hastanın yardımına koştu
Başkan Kılınç, Hastanın yardımına koştu
Adıyaman beyaza büründü - Videolu Haber
Adıyaman beyaza büründü - Videolu Haber
Adıyaman'da kar nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'da kar nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı
Gölbaşı'nda sokak hayvanları unutulmadı
Gölbaşı'nda sokak hayvanları unutulmadı
Adıyaman’da yoğun kar yağışı maddi hasara neden oldu
Adıyaman’da yoğun kar yağışı maddi hasara neden oldu
Adıyaman'da kuş türleri sayımı sona erdi
Adıyaman'da kuş türleri sayımı sona erdi
Kore Gazisi Mahmut Uçan son yolculuğuna uğurlandı
Kore Gazisi Mahmut Uçan son yolculuğuna uğurlandı
Umut Kervan'ından ihtiyaç sahibi ailelere destek
Umut Kervan'ından ihtiyaç sahibi ailelere destek
Vali Çuhadar, ihtiyaç sahibi aileleri evinde ziyaret etti
Vali Çuhadar, ihtiyaç sahibi aileleri evinde ziyaret etti
Hayır sever iş insanı Yolcu'dan öğrencilere yürek ısıtan destek
Hayır sever iş insanı Yolcu'dan öğrencilere yürek ısıtan destek
Tedavileri tamamlanan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan dağ keçisi ve kızıl şahin doğaya bırakıldı
Kıbrıs gazisi Poyraz, son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Poyraz, son yolculuğuna uğurlandı
Avrupa El Ele Vakfı'ndan yaşlı kadına yardım
Avrupa El Ele Vakfı'ndan yaşlı kadına yardım
Yaban hayvanları unutulmadı
Yaban hayvanları unutulmadı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim