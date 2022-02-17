Adıyaman Belediyesi'nden 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' semineri

Adıyaman Belediyesi Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' problemini çözmek için hazırladığı ve AB ile Avrupa Konseyi'nden finansal desteği kabul edilen projenin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kısa süre önce lansmanı yapılarak startı verilen projenin halk seminerleri kısmına başlandığını da açıklayan Proje Koordinatörü Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Aysun Hallaç, ilk seminerin Adıyaman Belediyesi'nin Siteler Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kursiyer ve hocalara verildiğini söyledi.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği, Adıyaman Belediyesi'nin de yürüttüğü projenin yürütülmesi safhasında çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alındığını da sözlerine ekleyen Hallaç, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Proje, Adıyaman'da yaşayan halkın insan ticareti ve emek sömürüsü konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Bilinçlendirme kampanyalarını yürütmek amacıyla içinde gönüllü yerel halk ile mülteci gençlerden oluşan bir ekip de oluşturuldu. Gönüllülerimizle birlikte şehir halkı broşürlerle, reklam panolarıyla, billboardlarla, afişlerle bilinçlendirilecek. Ayrıca camiler, okullar, iş yerleri ve çeşitli kamu kurumlarında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında seminerler düzenlenecek. İşte bu seminerlerin ilkini bugün belediyemize ait olan Siteler Mahallesi'ndeki Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kursiyer ve hocalara yönelik verdik."

Adıyaman Belediyesi'nin bu proje ile Avrupa Komisyonu ile AB'den destek alan 5 belediyeden bir tanesi olduğunu da sözlerine ekleyen Hallaç, "Avrupa Konseyi ve AB'nin 'Türkiye'de Çocuk Ticareti ve Emek Sömürüsü Amacıyla İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Yaratma' çalışması kapsamında başlattığı çalışmalar için hazırladığımız ile hibe destek almaya hak kazanan 5 belediyeden birisi olan belediyemiz çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Proje toplam 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hem halka yönelik, hem de okullarda olacak eğitimlerimiz, seminerlerimiz olacak. Öğrencilere yönelik resim, grafik tasarım ve kısa film yarışmalarımız olacak. Hedef kitlemiz Adıyaman'da yaşayan tüm vatandaşlar. Tüm vatandaşlarımızın Adıyaman'da yaşanan İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü kapsamına giren sorunlarla ilgili bilinçlendirilmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Aysun Hallaç'ın yaptığı açıklamaların ardından Adıyaman Belediyesi Uzman Eğitmenlerinden Mehmet Emin Yağımlı tarafından davetlilere 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' hakkında seminer verildi.