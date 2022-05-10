Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.489,30
ALTIN
913,89
DOLAR
15,26
STERLİN
18,86
EURO
16,16

Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, belediye ana binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

10 Mayıs 2022 Salı 14:55
7 Okunma
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Adıyaman Belediyesi ana binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında personelden ve vatandaşlardan habersiz bir şekilde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.
Adıyaman Belediyesi personelinin yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için gerçekleşen tatbikatla Belediyede görevli birim müdürleri ve personel ve vatandaşlar katıldı.
Tatbikatla ilgili bilgi veren yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatla olası bir yangına yada doğal afete karşı her an hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çektiklerini söyleyerek, "Tatbikatta, İtfaiye Müdürlüğü personellerimiz tarafından belediyede çalışan arkadaşlarımıza yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli konularında teknik bilgiler verildi" diye konuştu.
Tatbikatın sonunda anlatılanlar, belediye bahçesinde yakılan ateş üzerinden uygulamalı olarak gösterildi.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı
Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı
Saat Kulesi kavşağı da rengârenk
Saat Kulesi kavşağı da rengârenk
CHP'li Bozat'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
CHP'li Bozat'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
HDP'li Gürbüz: Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır - Videolu Haber
HDP'li Gürbüz: Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi
Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi
Kent Parkta bakım çalışması
Kent Parkta bakım çalışması
Kahta'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri başladı
Kahta'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri başladı
Emniyet personelleri ödüllendirildi
Emniyet personelleri ödüllendirildi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan sansar tedavi altına alındı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan sansar tedavi altına alındı
Palalı: Deniz Gezmiş ve arkadaşları bir kuşağın gurur duyulan isimleri haline geldiler
Palalı: Deniz Gezmiş ve arkadaşları bir kuşağın gurur duyulan isimleri haline geldiler
Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat
Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat
Aydın: Çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız
Aydın: Çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız
Başkan Kılınç Asfalt çalışmalarını inceledi, vatandaşla sohbet etti
Başkan Kılınç Asfalt çalışmalarını inceledi, vatandaşla sohbet etti
Adıyaman Belediyesi'nden şiddetli yağışa anında müdahale
Adıyaman Belediyesi'nden şiddetli yağışa anında müdahale
Valilikten şiddetli yağış uyarısı
Valilikten şiddetli yağış uyarısı
Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı
Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı
Yaralı bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
İHH Ramazan’da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı - Videolu Haber
İHH Ramazan’da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı - Videolu Haber
Vali Çuhadar'dan sağanak yağış açıklaması
Vali Çuhadar'dan sağanak yağış açıklaması
Vali Çuhadar'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
Adıyaman’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
Adıyaman’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
Adıyaman'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Videolu Haber
Adıyaman'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Adıyaman'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Yeni Çocuğu Olan Yakına Alınabilecek 5 Hediye
Yeni Çocuğu Olan Yakına Alınabilecek 5 Hediye
Ankara’nın Kalbi Kalbi Kızılay’da Gitmeniz Gereken Yerler
Ankara’nın Kalbi Kalbi Kızılay’da Gitmeniz Gereken Yerler
Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi
Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı - Videolu Haber
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı - Videolu Haber
Kadir Gecesi camiler doldu taştı
Kadir Gecesi camiler doldu taştı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim