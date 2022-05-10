Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Adıyaman Belediyesi ana binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında personelden ve vatandaşlardan habersiz bir şekilde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Adıyaman Belediyesi personelinin yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için gerçekleşen tatbikatla Belediyede görevli birim müdürleri ve personel ve vatandaşlar katıldı.

Tatbikatla ilgili bilgi veren yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatla olası bir yangına yada doğal afete karşı her an hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çektiklerini söyleyerek, "Tatbikatta, İtfaiye Müdürlüğü personellerimiz tarafından belediyede çalışan arkadaşlarımıza yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli konularında teknik bilgiler verildi" diye konuştu.

Tatbikatın sonunda anlatılanlar, belediye bahçesinde yakılan ateş üzerinden uygulamalı olarak gösterildi.

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