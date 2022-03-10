Adıyaman Belediyesi 'Saving Our Planet' AB projesine ortak oldu

Çevre dostu Adıyaman Belediyesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ kapsamında 'Saving Our Planet' yani 'Gezegenimizi Korumak' adlı Avrupa Birliği projesinin çalışmalarına başladı.

Başvuru sahibi Brainymotion AG-Almanya olan ve kısa adı SaveourPLA.net olarak belirlenen proje, Türkiye'den Adıyaman Belediyesi ile birlikte Yunanistan'dan K.MiliosAndSia OE'nin ortaklığında uygulanıyor.

Daha önce proje kapsamında Almanya'ya giderek ortaklarla görüşme gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, projenin hedefler ile ilgili şu bilgileri verdi: "Projenin doğrudan grubu çoğunlukla genç ve toplu hizmetlere erişimi kısıtlı fiziksel engelli kişilerdir. Amacı ise çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele, dijital beceri geliştirme, erişilebilirliği iyileştirmek ve çevrenin korunmasına katkı sunmaktır. Bunun yanında, yeni öğrenme ve öğretme yöntemleri ve yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak, vatandaşların çevrenin korunması ile ilgili konularda farkındalık oluşturma ve vatandaşların çevreye olan olumsuz etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için fiziksel engelli kişileri gönüllü grupların desteğiyle eğitmeyi planlıyoruz. Sanal e-öğrenme ve yüz yüze eğitimler yapılacaktır. Çevre konusunda gönüllü gruplardan ekipler oluşturulacak, Çevrenin Korunması ve İklim Değişikliği konularında eğitim ve çalıştaylar düzenlenecektir. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında çevrenin korunması ve iklim değişikliği konularında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacaktır."

"Projenin ikinci ziyareti adıyaman'a olacak"

Proje kapsamında daha önce Almanya'ya giderek ulus ötesi proje toplantısı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantının ikincisinin de kısa süre içerisinde Adıyaman'da gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Başkan Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunanistan, Türkiye ve Almanya ülkelerindeki gönüllü gruplar arasında etkin bir işbirliği ve iletişim ağı kurulması, projeyi tanıtmak için eğitimler düzenlemek, sosyal medyada dijital uygulamaları kullanma becerisi geliştirme, proje sonuçlarının Avrupa düzeyindeki gönüllü gruplarına dağıtılması, çevre sorunları ve iklim değişikliği hakkında farkındalık artırmak, hayat boyu öğrenme yoluyla fiziksel engelli kişilerin kişisel gelişimini ve aktif olmalarını desteklemek, kısıtlı imkâna sahip gençlerin dijital becerilerini geliştirmek, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki gençler arasında işbirliği güçlendirmek, engellilere saygı kabul düşüncesini özümsemek, engelli ve engelsiz bireylerin buluşabileceği dijital bir alan oluşturmak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya, yeşil bir gelecek bırakmak için iyi uygulamaları transfer etmek, fiziksel engelli kişileri, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlere öncü olarak katılmaya teşvik etmek, fiziksel engelli bireylerle beraber gelecek nesiller için ortak bir hedefe ve yeşil bir geleceğe ulaşmak bu projenin başlıca amaçlarıdır. Çünkü eğer çevreyi korumak için daha fazla çaba harcamazsanız bu gezegende insanlar için uzun bir gelecek için yeterli kaynak kalmayacaktır."

"Çevreye büyük önem veriyoruz"

'Gezegenimizi Kurtarın' projesinin ana fikrinin oldukça ilgi çekici olduğunu da ifade eden Başkan Kılınç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Proje, hepimizin çevre alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımız hakkında daha fazla düşünmesini ve yeni, daha çevre dostu yaşama, düşünme ve hareket etme yollarını düşünmemizi sağlamaktır. İklim değişikliği, küresel ısınma ve ormansızlaşma gibi 'sıcak' konular ve bunların hayatımızdaki etkileri hakkında farkındalık yaratarak bir etki yaratmak istiyoruz. Ayrıca proje, kapsayıcılığı ön plana çıkarıyor, kinetik engelli kişileri bu konuda uzman olmaya teşvik ediyor ve onlara öğrenmeleri, fikir alışverişinde bulunmaları ve dünyayı yaymaları için içerik ve dijital platformlar sağlıyor. Son olarak, dijital iletişim ve ortak çalışma platformlarını kullanarak engelliler ve engelsizler için dijital okuryazarlığı geliştirmek ve yeşil bir gelecek ve yapılması gereken eylemler hakkında tartışmaları teşvik eden bilgilendirici dijital içerik oluşturmak istiyoruz. Projemizin motivasyonu, dünyadaki çeşitliliğe saygı, kabul ve anlayışa öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizmek ve ortak bir hedefe ulaşmak için engelli ve engelsiz bireylerin buluşabileceği ve en iyi uygulamaları tartışabileceği bir dijital alan oluşturmaktadır."