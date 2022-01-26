Adıyaman Belediyesi, Pulat ailesi için seferber oldu - Videolu Haber

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Pulat ailesinin yardımına Adıyaman Belediyesi ekipleri koştu.

Yeşilyurt Mahallesi'nde, iki çocuğu ve engelli anne babasıyla birlikte yaşayan Zahide Pulat, Adıyaman Belediyesi'ne yaptığı başvuruda, çatıda biriken kardan dolayı evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşı olduğunu belirterek, destek istedi. Gelen talebe ivedi şekilde cevap veren belediye ekipleri, Pulat ailesinin yaşadığı evin çatısını temizleyerek ailenin talebini yerine getirdi.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan belediye yetkilileri,"İlimizde bir haftayı aşkın süredir etkili olan yoğun kar yağışından dolayı yoğun bir şekilde çalışan ekiplerimiz, bir yandan da gelen yardım çağrılarına kulak vererek, vatandaşlarımızın sorunlarını gidermeye çalışıyor. Bunlardan sonuncusu Pulat ailesi için gerçekleştirildi. Yeşilyurt Mahallesi'nde iki çocuğu ve engelli anne babası ile yaşayan Zahide Pulat isimli vatandaşımızın talebi üzerine eve giden ekiplerimiz, çökme tehlikesi bulunan evin çatısındaki karı temizleyip, gerekli işlemleri gerçekleştirdi" diye bilgi verdi.

Zahide Pulat ise yaptığı açıklamada, taleplerine hızlı bir şekilde cevap vererek sorunlarını çözen belediye ekiplerine ve yetkililerine teşekkür etti.

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