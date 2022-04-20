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Adıyaman Belediyesi ile İHH yetimleri unutmadı

Adıyaman Belediyesi ile İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi, her yıl Ramazan ayında kutlanan 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla Adıyaman'daki yetim çocuklar onuruna iftar programı düzenleyip, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 15:04
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Adıyaman Belediyesi ile İHH yetimleri unutmadı

Adıyaman Belediyesi ile İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi çok anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.
Her yıl Ramazan ayının 15. gününde kutlanan 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla bir iftar programı düzenleyen Adıyaman Belediyesi ile İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi, yetimlerle bir araya geldi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İ. Halil Fırat, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İHH temsilcileri ile yetim çocuklar ve ailelerinin katıldığı iftar programında çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtarak sevindirdi.
Başkan Kılınç, program sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Adıyaman İHH ile birlikte düzenlediğimiz Dünya Yetimler Günü vesilesiyle yetim çocuklarımızla ve ailelerimizle iftar programına katıldık. Selâm olsun yetime ikram edene, sofrasında bir yetime yer verene."

 

Kaynak: PHA
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