Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı il genelinde artan su birikintilerinde oluşması muhtemel sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için larva mücadelesini arttırarak sürdürüyor.

Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Mart ayının başından bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına son günlerde artan yağışlardan doalyı biriken sulak alanlarda devam ettiklerini sözlerine ekleyen yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını ifade etti.

Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, vatandaşları da uyararak, "Şehrimizde devam eden yağışlardan sonra sivrisineğin üreme alanları olan su birikintilerinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bundan dolayı ekiplerimiz larva mücadelesine aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ulaşamadığımız ve bilgimiz dışında olan bodrum, teras ve inşaat alanlarındaki su birikintilerini 153 numaralı telefona veya belediyemizin Beyaz Masa birimine bildirerek, ulaşmamıza yardımcı olmalarıdır. Bu anlamda tüm sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.