Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi tarafından her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla 'Bahar Şenliği' etkinliği yapıldı. Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Parkı bahçesinde gerçekleştirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen 'Bahar Şenliği' etkinliğine katılan minikler gönüllerince eğlendi.

Engelli minikleri bu mutlu günlerinde il protokolü de yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP İl Başkanı Burak Binzet ile belediye başkan yardımcıları birim müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Kılınç'tan gündüz yaşam bakım merkezi müjdesi

Belediye Başkanı Kılınç'ın açılış konuşmasıyla başlayan program çeşitli etkinliklerle devam etti. Başkan Kılınç konuşmasında engelli ve yaşlılar ile aileleri için bir de müjde vererek şunları söyledi: "Öncelikle engelli bireylerin ailelerini canı gönülden tebrik ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu ailelerimizi, çocukları için yaptığı fedakârlıklardan dolayı tebrik ediyorum. Allah işlerini kolaylaştırsın. Bize de düşen bu ailelerin ve engelli kardeşlerimizin işlerini kolaylaştırmak. Bu anlamda Adıyaman Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Şu an Gündüz Yaşam Bakım Merkezi adında yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi ile Yaşlı Bakım Merkezini içerisinde barındıracak bu yeni proje kapsamında çalışmalara başladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte bu projemizi hayata geçirirsek ailelerimizin yükünü çok daha hafifletmiş olacağız."

Alkışlarla sözlerini tamamlayan Başkan Kılınç'tan sonra 80. Yıl Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından Mehteran gösterisi yapıldı. Mehterandan sonra semazen gösterisini izleyen davetliler, son olarak söylenen türkülerle ve şarkılarla coştu.

Sergilenen gösterilerden sonra Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan resim, fotoğraf ve ahşap sergisini gezen davetliler, ebru, yüz boyama, el baskısı, çuval yarışması ve dart atma etkinliklerine katıldı. Etkinlikler sonunda Adıyaman Belediyesi tarafından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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