Adıyaman Belediyesi, çölyak hastalarının derdine derman oldu - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından başarıyla yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları her kesimden takdir görüyor. Kentte yaşayan bütün vatandaşların sorunlarını ortadan kaldırmak hedefiyle sürdürülen sosyal belediyecilik projelerinin sonuncusunu Çölyak hastaları için hayata geçiren Adıyaman Belediyesi, açılışını yaptığı tesisle ildeki 600'den fazla çölyak hastasının derdine derman oldu.

Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına destek olmak amacıyla Musalla Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen 'Glütensiz Ekmek Fırını'nın açılış törenine,

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili M. Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, TÜGVA Adıyaman Şube Başkanı Recep Tepe, Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Çölyak hastaları ile aileleri katıldı.

"Hizmeti halkımızın tüm kesimi için yapıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr Süleyman Kılınç, çölyak hastalarının ihtiyacını karşılayacak olan glütensiz ekmek fırınının hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Her bir vatandaşımız bizim için ayrı ayrı önemli. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüyoruz. Hizmet ederken de bu düsturla hareket ediyoruz. Kendimde sağlıkçı olmam hasebiyle hizmetlerimizde 'önce sağlık' diyoruz. Bu anlamda çiğköfte başta olmak üzere daha öncesinde birçok gıdayı tatmamış olan çölyak hastası vatandaşlarımız için glütensiz undan yapılan mamullerin üretilebileceği glütensiz ekmek fırınımızı hizmete açıyoruz. İnşallah bu tesisimizde bundan sonra çölyak hastalarımıza glütensiz undan yapılan ekmekler üretecek" diye konuştu.

"Adıyaman'da şu an 600'e yakın çölyak hastamız bulunuyor" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kılınç, "Bu hastalarımızı mağdur etmemek için pasta, börek ve ekmek üretmek için elimizden geleni yapacağız. Çölyak hastalarımızın yıllardır özlemini çektiği glütensiz ekmek ihtiyaçlarını artık bu tesisten karşılayabilecekler" dedi.

Başkan Kılınç'ın ardından söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise böyle önemli bir tesisi Adıyaman'a kazandıran Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan da, her zaman yanlarında olan ve bu kez kendileri için çok önemli bir yatırımı hayata geçiren Belediye Başkan Dr. Süleyman Kılınç'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu tesis sayesinde hastalarımız artık daha önce tadına bakamadıkları birçok gıdayı gönül rahatlığıyla tüketebilecekler" diye konuştu.

Çocuklar ilk kez çiğköftenin tadına baktı

Açılış sonunda katılımcılara glütensiz undan yapılan pasta, börek ve çiğköfte ikramında bulunuldu. Açılış programına katılan çölyak hastası minikler ilk kez, dünyaca meşhur olan Adıyaman çiğköftesinin tadına bakmış oldu.

Haberin Videosu :